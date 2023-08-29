У посадовиці львівської митниці конфіскували квартиру, бо не змогла довести, що набула її чесно — Finance.ua
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У посадовиці львівської митниці конфіскували квартиру, бо не змогла довести, що набула її чесно

Кримінал
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У посадовиці львівської митниці конфіскували квартиру, бо не змогла довести, що набула її чесно
У посадовиці львівської митниці конфіскували квартиру, бо не змогла довести, що набула її чесно
У посадовиці митного поста «Львів — Північний» Галицької митниці конфіскували квартиру у середмісті Львова, оскільки вона не мала фінансової можливості та не змогла довести, що чесно придбала цю квартиру.
Про це повідомляє Державне бюро розслідування, за чиїм поданням рішення про конфіскацію ухвалив Вищий антикорупційний суд.
Квартиру у понад 100 квадратних метрів, що вартувала на момент придбання у 2020 році 1,86 млн грн, суд визнав необґрунтованим активом, який підлягає конфіскації.
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«Працівники ДБР та прокурори (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, — ред.) зібрали достатньо доказів для звернення до суду щодо їх конфіскації», — повідомляють в ДБР.
Зокрема, недоброчесність посадовиці підтвердив й моніторинг способу її життя, який здійснило Національне агентство з питань запобігання корупції.
Працівниця митниці вказала у декларації, що квартиру отримала у подарунок від матері. Але аналіз майнового стану та доходів сім'ї чиновниці показав, що вона не мала фінансової можливості придбати цю квартиру.
«Робота щодо пошуку необґрунтованих активів чиновників та правоохоронців триває», — резюмували в ДБР.
За матеріалами:
Finance.ua
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