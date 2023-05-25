У Португалії придумали новий податок для туристів — Finance.ua

У Португалії придумали новий податок для туристів Сьогодні 18:33 — Особисті фінанси

У Португалії придумали новий податок для туристів

Іноземці, які зупиняються в готелях, хостелах чи інших офіційних місцях, мають додатково заплатити 2 євро за ніч (максимум — 10 євро — за п’ять ночей, після платити вже не доведеться). Ймовірно, податок буде включено у вартість житла.

Місцеві ЗМІ в Португалії повідомляють, що податок у розмірі 2 євро застосовується протягом літнього сезону і, як очікується, зросте до 300 000 євро на рік, тоді як у низький сезон, зокрема період з листопада по березень, збір становитиме 1 євро за ніч.

Деякі винятки стосуються відвідувачів, наприклад дітей до 16 років і тих, хто провели понад п’ять ночей у визначеному місці розміщення. Це означає, що кожен турист заплатить максимум 10 євро, враховуючи ці критерії.

Туристичний податок — це внесок, який туристи залишають у місцевості, щоб мінімізувати свій слід, — зазначив мер Алгарве Антоніо Мігель Піна.

За словами Піни, це рішення було реалізовано з метою виділити туристичний профіль тих, хто завжди вибирає цю місцевість для проведення відпустки, як правило, це сім'ї з дітьми.

Влада підтримала рішення

Міжмуніципальна громада Алгарве (AMAL) вже дала «зелене світло» застосуванню ідентичного туристичного податку в розмірі 2 євро, враховуючи пропозиції двох найбільших готельних асоціацій регіону, а також Ради з туризму Алгарве (RTA).

Camara de Olhao планує використати 50% доходів, накопичених від нового збору, щоб «мінімізувати наслідки туристичного тиску, а саме з точки зору чистоти та підвищення безпеки».

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