У Португалії пляжники ризикують отримати штраф 36 тисяч євро — Finance.ua

У Португалії пляжники ризикують отримати штраф 36 тисяч євро Сьогодні 18:13 — Особисті фінанси

У Португалії пляжники ризикують отримати штраф 36 тисяч євро

У Португалії любителям пляжного відпочинку загрожує штраф до 36 тисяч євро за гучну музику, що грає на портативних колонках.

Національне морське управління (AMN) країни заборонило портативні колонки, що відтворюють звук на великій гучності, після численних скарг від місцевих жителів і туристів, повідомляє SchengenVisaInfo.com

У разі несанкціонованого використання будь-яких звукових динаміків туристи ризикують отримати штраф у розмірі від 200 до 36 тисяч євро.

Читайте також Португалія запускає окремі візи для віддалених фахівців з зарплатою понад $2750

Крім того, на португальських пляжах діють такі заборони:

Несанкціоновані ігри з м’ячем.

Кемпінг поза спеціально відведених зон.

Риболовля в місцях купання.

Порушення цілісності пляжу.

Крім того, на португальських пляжах заборонили проліт літаків на висоті менше 300 метрів, за винятком тих, які призначені для спостереження, рятувальних операцій і дозволених повітряних видів спорту та відпочинку.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.