У порт великої Одеси вперше з 2022 року зайшов «справжній» контейнеровоз із Китаю — Finance.ua
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У порт великої Одеси вперше з 2022 року зайшов «справжній» контейнеровоз із Китаю

Казна та Політика
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21 квітня до одного з терміналів Одеси пришвартувався спезіалізований контейнеровоз «Pros Hope», який без зупинок прийшов із Китаю.
Про це повідомляє Одеське регіональне видання «Думська».
Раніше до Одеси приходили контейнеровози, але це не були спеціалізовані контейнеровози.
«Pros Hope» — «чистий» контейнеровоз, побудований 2005 року в Румунії на верфі Vard Tulcea. Судно має довжину 148 метрів, ширину 24 метри. Управляє контейнеровозом німецька компанія Interorient Marine Services, — повідомляють у виданні.
Контейнеровоз ходить під прапором Панами.
За матеріалами:
Економічна Правда
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