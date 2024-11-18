У понеділок у деяких областях діятимуть графіки відключення електроенергії — Finance.ua

У понеділок у деяких областях діятимуть графіки відключення електроенергії Сьогодні 10:10 — Енергетика

У понеділок у деяких областях діятимуть графіки відключення електроенергії

У понеділок, 18 листопада, в Україні запроваджуватимуть графіки відключення електроенергії.

Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

Зазначається, що з 06:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно.

В «Укренерго» пояснили, що обмеження тимчасові через пошкодження енергооб’єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

«Енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», — додали в компанії.

Графік відключень можна подивитися на сайті та офіційних сторінках оператора системи розподілу.

Де не діятимуть графіки

Графіки не діятимуть у Закарпатській, Волинській, Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

«Прикарпаттяобленерго» повідомило , що за розпорядженням «Укренерго», графіки відключення світла в Івано-Франківській області скасовані до окремої вказівки.

У «Закарпаттяобленерго» також повідомили, що за розпорядженням «Укренерго» 18 листопада графіки погодинних відключень застосовувати не будуть.

Водночас у Львівській області відключень електроенергії майже не було — лише в однієї черги на годину — з 6 до 7 ранку. За графіком протягом доби відключень не прогнозується.

О 07:45 надійшла команда НЕК «Укренерго» до «Волиньобленерго» на скасування відключення для усіх черг на 18 листопада.

Відключення світла скасували й у Тернопільській області.

Нагадаємо, вранці у неділю, 17 листопада, російські війська завдали масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали одразу в кількох містах та регіонах — зокрема, у Києві, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, на Дніпропетровщині та Черкащині. Через атаку є загиблі та поранені, у країні застосовувався режим екстрених відключень електроенергії.

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