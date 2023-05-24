У поліції з’явилася ще одна підстава для вилучення посвідчення водія — Finance.ua

У поліції з’явилася ще одна підстава для вилучення посвідчення водія Сьогодні 20:03 — Технології&Авто

У поліції з’явилася ще одна підстава для вилучення посвідчення водія

В Україні стала поширеною практика вилучення на місці зупинки посвідчень водія через несплату аліментів.

Як стало відомо, статтею 71 Закону «Про виконавче провадження» передбачено, що державний виконавець виносить постанову про тимчасове обмеження боржника у праві керування транспортними засобами.

Це відбувається за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці.

Постанова про встановлення тимчасового обмеження у праві керування надсилається боржнику не пізніше наступного робочого дня з дня її винесення. Вноситься постанова у центральну базу одразу при її винесенні та стає доступною для працівників поліції з моменту внесення.

При зупинці транспортного засобу поліцією в планшеті інспектора висвітлюється інформація про наявність обмеження у праві керування, навіть якщо постанова державного виконавця ще йде до водія поштою.

У такому разі правоохоронець зобов’язаний вилучити посвідчення водія і передати матеріали до суду.

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MMR За матеріалами:

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