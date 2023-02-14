У Польщі зростуть ціни на послуги InPost: нові тарифи 2023 — Finance.ua

У Польщі зростуть ціни на послуги InPost: нові тарифи 2023 Сьогодні 11:46 — Особисті фінанси

У Польщі зростуть ціни на послуги InPost: нові тарифи 2023

Польський приватний поштовий оператор InPost оголосив про зміну цін на послуги. Нові тарифи стосуються як бізнесу, так і роздрібних клієнтів, повідомляє trans.info

Новий прайс-лист діятиме уже з 1 березня цього року.

Нові тарифи InPost у Польщі

Згідно з тарифами на 2023 рік, вартість послуги Manager Paczek для роздрібних клієнтів становитиме:

розмір A — 16,99 злотих (раніше 14,69 злотих);

розмір B — 18,99 злотих (раніше 15,69 злотих);

розмір С — 20,99 злотих (раніше 17,39 злотих).

Послуга Paczkomaty 24/7 для бізнес-клієнтів коштуватиме:

розмір A — 12,13 злотих (раніше 10,19 злотих);

розмір B — 13,76 злотих (раніше 11,56 злотих);

розмір С — 17, 53 злотих (раніше 14,73 злотих).

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Вищі ціни також діятимуть на послугу «швидке повернення», кур’єрська доставка, додаткові комісії для індивідуальних клієнтів стануть більшими. Крім цього, підприємці платитимуть більше за кур’єрські перевезення, коли кількість посилок не перевищує п’яти одиниць.

Збільшити вартість послуг у компанії вирішили через подорожчання палива, рівень інфляцію та підвищення зарплати працівникам.

Телеканал 24 За матеріалами:

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