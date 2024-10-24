У Польщі затримали групу, яка переправляла мігрантів через кордон — Finance.ua
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У Польщі затримали групу, яка переправляла мігрантів через кордон

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Польські прикордонники разом із Європолом затримали 11 організаторів незаконного перетину польського кордону з білорусі.
Про це пише RMF24.
Співробітники Підляського прикордонного відділу затримали 11 організаторів нелегальної міграції, що діяли на території Польщі. Операція проводилася у співпраці з Європолом.
В операції брали участь близько 120 прикордонників та представників Європолу.
Затримані були причетні до організації переправлення мігрантів з території росії та білорусі до країн Західної Європи.
Як передає видання, у рамках операції було проведено обшуки в 11 помешканнях та понад десятку транспортних засобів, якими користувалися затримані. Під час цього правоохоронці вилучили засоби зв’язку, комп’ютери, документи та 80 000 злотих готівкою.
11 затриманим, серед яких були громадяни України, білорусі, Польщі та росії, були пред’явлені звинувачення в організації перетину кордону Польщі іншими особами всупереч закону. Шістьох людей було попередньо заарештовано.
Як з’ясував журналіст видання, група відповідальна за нелегальне перевезення щонайменше 600 мігрантів з білоруського кордону до Західної Європи.
У більшості випадків роль затриманих чоловіків полягала у пошуку кур’єрів на території Польщі, які перевозили нелегальних мігрантів з району кордону з білоруссю до кордону з Німеччиною.
Як розповіли журналісти, в одному з випадків громадянин росії, який керував компанією з прокату автомобілів, вербував кур’єрів і надавав їм автомобілі для перевезення нелегальних мігрантів.
Як зазначило видання, з початку року співробітники Підляського прикордонного відділу вже затримали 321 організатора нелегальної міграції, а до 66 з них суди застосували тимчасові арешти.
У рамках співпраці з Європолом на території Підляського відділу Прикордонної служби вже кілька місяців працюють представники Агентства Європейського Союзу з питань співпраці правоохоронних органів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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