У Польщі запускають перший потяг із панорамними вікнами — Finance.ua

У Польщі запускають перший потяг із панорамними вікнами Сьогодні 07:46

У Польщі запускають перший потяг із панорамними вікнами

Незвичайний залізничний маршрут пролягатиме між містом Грац у Австрії та Перемишлем у Польщі. Головний плюс напрямку — високі панорамні вікна аж до стелі вагона, через які можна споглядати мальовничі краєвиди всю дорогу. Серед популярних туристичних міст на маршруті також австрійський Відень та польський Краків.

Перший рейс рідкісного поїзда запланували на 11 червня. Якщо ви плануєте стати першовідкривачем цього оригінального транспорту в Польщі, то можете планувати поїздку Краків — Перемишль. У дорозі ви проведете близько 3 годин, але цей час пролетить дуже швидко.

Скільки коштує подорож панорамним потягом

Ціни на квитки на потяг IC 104:

Перший клас із розкішними краєвидами вартує 81 злотий (716 гривень);

Другий клас — 53 злотих (470 гривень).

Якщо ви налаштовані потрапити саме у швейцарський вагон з панорамними вікнами, купувати потрібно перший клас. Різниця в ціні не така значна, але вид з вікна точно вартий цих витрат. Розклад руху та доступні місця можна перевірити на сайті PKP Intercity.

Панорамні вагони фактично є візитівкою Швейцарії. Це приваблює багатьох мандрівників. Новий австрійсько-польський потяг IC 104 матиме три знаменитих швейцарських вагони — Apm 61 Pano. Зараз вони курсують на мальовничій лінії Цюріх — Грац.

Телеканал 24 За матеріалами:

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