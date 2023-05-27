У Польщі запускають перший потяг із панорамними вікнами — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Польщі запускають перший потяг із панорамними вікнами

43
У Польщі запускають перший потяг із панорамними вікнами
У Польщі запускають перший потяг із панорамними вікнами
Незвичайний залізничний маршрут пролягатиме між містом Грац у Австрії та Перемишлем у Польщі. Головний плюс напрямку — високі панорамні вікна аж до стелі вагона, через які можна споглядати мальовничі краєвиди всю дорогу. Серед популярних туристичних міст на маршруті також австрійський Відень та польський Краків.
Перший рейс рідкісного поїзда запланували на 11 червня. Якщо ви плануєте стати першовідкривачем цього оригінального транспорту в Польщі, то можете планувати поїздку Краків — Перемишль. У дорозі ви проведете близько 3 годин, але цей час пролетить дуже швидко.

Скільки коштує подорож панорамним потягом

Ціни на квитки на потяг IC 104:
  • Перший клас із розкішними краєвидами вартує 81 злотий (716 гривень);
  • Другий клас — 53 злотих (470 гривень).
Якщо ви налаштовані потрапити саме у швейцарський вагон з панорамними вікнами, купувати потрібно перший клас. Різниця в ціні не така значна, але вид з вікна точно вартий цих витрат. Розклад руху та доступні місця можна перевірити на сайті PKP Intercity.
Панорамні вагони фактично є візитівкою Швейцарії. Це приваблює багатьох мандрівників. Новий австрійсько-польський потяг IC 104 матиме три знаменитих швейцарських вагони — Apm61 Pano. Зараз вони курсують на мальовничій лінії Цюріх — Грац.
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.