У Польщі за спрощеною процедурою працевлаштувалися понад 370 тисяч українських біженців — Finance.ua
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У Польщі за спрощеною процедурою працевлаштувалися понад 370 тисяч українських біженців

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У Польщі за спрощеною процедурою працевлаштувалися понад 370 тисяч українських біженців
У Польщі за спрощеною процедурою працевлаштувалися понад 370 тисяч українських біженців
У Польщі після початку повномасштабної російської агресії проти України, з 24 лютого, за спрощеною процедурою працевлаштувалися понад 370 тисяч українців.
Про це в ефірі католицького радіо Siodma9 заявила міністр сім’ї та соціальної політики Польщі Марлена Мальонг.
«Варто також зазначити, що наш ринок праці доповнюють громадяни України, які приїхали до Польщі після початку війни в Україні. Нині тут працює понад 370 тисяч осіб, які змогли працевлаштуватися в Польщі за спрощеною процедурою», — заявила Мальонг.
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За її словами, в Польщі на сьогодні рівень безробіття становить 4,9%, що є одним із найнижчих показників за останні 32 роки. Відтак Польща, поряд із Чехією, є країною з найнижчим рівнем безробіття в Євросоюзі.
Як інформувало агентство, найбільше українців після 24 лютого працевлаштувалися у Мазовецькому (Варшава), Нижньосілезькому (Вроцлав), Лодзькому (Лодзь) та Великопольському (Познань) воєводствах.
Як оцінюється, в Польщі на сьогодні можуть перебувати приблизно 3,5 млн громадян України, половина з яких прибула після повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Українці, які прибули до Польщі після 24 лютого, відповідно до спецзакону про допомогу українцям, отримали спрощені умови щодо перебування і працевлаштування в РП.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
Укрінформ
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