У Польщі за спрощеною процедурою працевлаштувалися понад 370 тисяч українських біженців — Finance.ua

У Польщі за спрощеною процедурою працевлаштувалися понад 370 тисяч українських біженців Вчора 05:35 — Особисті фінанси

У Польщі за спрощеною процедурою працевлаштувалися понад 370 тисяч українських біженців

У Польщі після початку повномасштабної російської агресії проти України, з 24 лютого, за спрощеною процедурою працевлаштувалися понад 370 тисяч українців.

Про це в ефірі католицького радіо Siodma9 заявила міністр сім’ї та соціальної політики Польщі Марлена Мальонг.

«Варто також зазначити, що наш ринок праці доповнюють громадяни України, які приїхали до Польщі після початку війни в Україні. Нині тут працює понад 370 тисяч осіб, які змогли працевлаштуватися в Польщі за спрощеною процедурою», — заявила Мальонг.

За її словами, в Польщі на сьогодні рівень безробіття становить 4,9%, що є одним із найнижчих показників за останні 32 роки. Відтак Польща, поряд із Чехією, є країною з найнижчим рівнем безробіття в Євросоюзі.

Як інформувало агентство, найбільше українців після 24 лютого працевлаштувалися у Мазовецькому (Варшава), Нижньосілезькому (Вроцлав), Лодзькому (Лодзь) та Великопольському (Познань) воєводствах.

Як оцінюється, в Польщі на сьогодні можуть перебувати приблизно 3,5 млн громадян України, половина з яких прибула після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Українці, які прибули до Польщі після 24 лютого, відповідно до спецзакону про допомогу українцям, отримали спрощені умови щодо перебування і працевлаштування в РП.

Укрінформ За матеріалами:

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