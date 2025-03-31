У Польщі з квітня надаватимуть пільгові кредити компаніям, залученим до відбудови України — Finance.ua

У Польщі з квітня надаватимуть пільгові кредити компаніям, залученим до відбудови України Сьогодні 09:25 — Кредит&Депозит

У Польщі з квітня надаватимуть пільгові кредити компаніям, залученим до відбудови України

У Польщі з квітня працюватиме механізм пільгового кредитування компаній, які залучатимуться до проєктів з відбудови України.

Відповідну угоду на загальну суму 250 млн злотих (приблизно 60 млн євро) підписали у Варшаві представники Банку національної економіки (BGK) РП і Міністерства фондів і регіональної політики країни, передає PAP

«На практиці це — інструмент підтримки польських компаній, які зацікавлені в діяльності на сході, на території України», — повідомив заступник міністра фондів і регіональної політики Польщі Ян Шишко.

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За його словами, вперше на такого роду ціль буде виділено європейські кошти, які не були використані в попередній бюджетній перспективі ЄС. Він додав, що це початкова сума, і висловив сподівання, що вона згодом буде збільшена.

Шишко повідомив, що ці кошти надаватимуться польським компаніям для посилення експорту, організації виробничих процесів, транспортування та посилення логістичних можливостей компаній, які хочуть працювати в Україні.

Заступниця директора BGK Марта Постула зазначила, що процентна ставка за кредитами для компаній, які лише виходять на український ринок, становитиме 2%. Натомість для фірм, які вже мають партнерів в Україні, процентна ставка становитиме 1,75%. Представниця банку пообіцяла ще менший відсоток по кредитах для медичних компаній, зокрема які займаються виробництвом протезів та перев’язувальних матеріалів.

Польські компанії зможуть отримати кредити на пільгових умовах вже з квітня.

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Максимальна сума одного кредиту становитиме 10 млн злотих (2,4 млн євро). Компанії зможуть виплачувати кошти за такими кредитами упродовж 10−12 років.

Операторами цих коштів будуть польський Банк захисту навколишнього середовища (BOŚ), консорціум Люблінської фундації розвитку, Білгорайська агенція регіонального розвитку, а також Товариство соціально-економічних інвестицій.

Укрінформ За матеріалами:

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