У Польщі з квітня надаватимуть пільгові кредити компаніям, залученим до відбудови України — Finance.ua
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У Польщі з квітня надаватимуть пільгові кредити компаніям, залученим до відбудови України

Кредит&Депозит
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У Польщі з квітня надаватимуть пільгові кредити компаніям, залученим до відбудови України
У Польщі з квітня надаватимуть пільгові кредити компаніям, залученим до відбудови України
У Польщі з квітня працюватиме механізм пільгового кредитування компаній, які залучатимуться до проєктів з відбудови України.
Відповідну угоду на загальну суму 250 млн злотих (приблизно 60 млн євро) підписали у Варшаві представники Банку національної економіки (BGK) РП і Міністерства фондів і регіональної політики країни, передає PAP.
«На практиці це — інструмент підтримки польських компаній, які зацікавлені в діяльності на сході, на території України», — повідомив заступник міністра фондів і регіональної політики Польщі Ян Шишко.
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За його словами, вперше на такого роду ціль буде виділено європейські кошти, які не були використані в попередній бюджетній перспективі ЄС. Він додав, що це початкова сума, і висловив сподівання, що вона згодом буде збільшена.
Шишко повідомив, що ці кошти надаватимуться польським компаніям для посилення експорту, організації виробничих процесів, транспортування та посилення логістичних можливостей компаній, які хочуть працювати в Україні.
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Заступниця директора BGK Марта Постула зазначила, що процентна ставка за кредитами для компаній, які лише виходять на український ринок, становитиме 2%. Натомість для фірм, які вже мають партнерів в Україні, процентна ставка становитиме 1,75%. Представниця банку пообіцяла ще менший відсоток по кредитах для медичних компаній, зокрема які займаються виробництвом протезів та перев’язувальних матеріалів.
Польські компанії зможуть отримати кредити на пільгових умовах вже з квітня.
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Максимальна сума одного кредиту становитиме 10 млн злотих (2,4 млн євро). Компанії зможуть виплачувати кошти за такими кредитами упродовж 10−12 років.
Операторами цих коштів будуть польський Банк захисту навколишнього середовища (BOŚ), консорціум Люблінської фундації розвитку, Білгорайська агенція регіонального розвитку, а також Товариство соціально-економічних інвестицій.
За матеріалами:
Укрінформ
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