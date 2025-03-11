Понад 13 мільярдів на відбудову в Україні: Шмигаль пояснив, на які проєкти витратять гроші — Finance.ua

Понад 13 мільярдів на відбудову в Україні: Шмигаль пояснив, на які проєкти витратять гроші Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Уряд під час засідання ухвалив низку рішень, які пришвидшать відбудову українських громад, виділивши на це понад 13 млрд гривень.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Виділяємо додаткові 5 млрд грн на проєкти відновлення в 12 областях. Це ремонти та будівництво лікарень, шкіл, дитячих садочків. Це відновлення водопостачання. Це енергоефективність. Це проєкти, які відчутно покращать життя наших громад і громадян», — сказав прем’єр.

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За словами Шмигаля, усього мова йде про 150 проєктів у межах спільної програми з Європейським інвестиційним банком.

Також сьогодні уряд виділив 5,2 млрд грн на експериментальний проєкт комплексного відновлення п’яти населених пунктів: Бородянки на Київщині, Тростянця на Сумщині, Циркунів на Харківщині, Посад-Покровського на Херсонщині та Ягідного на Чернігівщині.

«Більш ніж 5 млрд грн підуть на капітальний ремонт та будівництво нового житла в цих громадах. Будемо відновлювати та модернізувати тепло-, газо- і водопостачання. Буде здійснена реконструкція транспортної та соціальної інфраструктури», — сказав Шмигаль.

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Він наголосив, що відновлення цих населених пунктів відбувається комплексно й одразу проходить за принципом «відбудувати краще, ніж було».

Ще одним пріоритетом відновлення прем’єр-міністр назвав сферу охорони здоров’я, зазначивши, що за останні 3 роки було відновлено повністю або частково майже 1000 медичних закладів.

«Розподіляємо ще 3,3 млрд грн для особливо важливих проєктів у сфері медицини. Зокрема, кошти підуть на відновлення Охматдиту, на інститут раку в Києві, на центр ендокринної хірургії, на дитячу кардіологію в Києві, на розвиток університетської медицини та інші вкрай важливі проєкти», — розповів Шмигаль.

УНІАН За матеріалами:

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