У Польщі судитимуть трьох українців за організацію незаконного перетину кордону для 1000 іноземців — Finance.ua
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У Польщі судитимуть трьох українців за організацію незаконного перетину кордону для 1000 іноземців

Кримінал
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Регіональна прокуратура у Любліні скерувала до Окружного суду у Варшаві обвинувальний акт проти трьох громадян України, яких звинувачують в організації та участі в злочинному угрупованні з метою отримання коштів за сприяння в’їзду та перебування іноземців на території Республіки Польщі всупереч законодавству. Про це пише inpoland.net.pl.
Усім трьом інкримінували участь в організованому злочинному угрупованні (керівнику групи додатково інкримінується керівництво організованою злочинною групою), а також організація незаконного перетину державного кордону іноземцями шляхом видачі документів, що підтверджують неправдиві дані, з отриманням фінансової вигоди від цієї діяльності.
Розслідування по справі, яке ініціювали співробітники Надбужанського загону прикордонної служби, тривало близько трьох років. В ході слідства були зібрані докази, що у 2020−2023 роках учасники цього злочинного угруповання організували незаконний в’їзд та перебування на території Республіки Польща для понад 1000 іноземців.
Українці видавали своїм «клієнтам» фальшиві документи, які підтверджували намір іноземців навчатися у Польщі або вести підприємницьку діяльність. Такі фейкові папери давали дозвіл на перетин польського кордону та легальне перебування в Польщі.
Також громадянам України буде пред’явлено звинувачення у відмиванні грошей. Було встановлено, що зловмисники використовували близько 100 банківських рахунків, через які пройшли щонайменше 4 923 293 злотих, 1 381 189 євро, 419 699 шведських крон і 107 360 доларів США.
Керівник злочинної організації вже понад рік перебуває під вартою, щодо його спільників застосовано майнову заставу. У ході розслідування було вилучено 90 550 євро та 40 830 доларів США, а також заблоковано банківські рахунки на загальну суму 356 000 злотих.
За скоєне злочинцям загрожує покарання від 6 місяців до 10 років позбавлення волі, а керівнику групи — від 2 до 15 років.
За матеріалами:
Finance.ua
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