У Польщі працевлаштувалися 77 тисяч українських біженців, більшість – жінки — Finance.ua

У Польщі працевлаштувалися 77 тисяч українських біженців, більшість – жінки

Вчора 15:29 — Особисті фінанси

У Польщі працевлаштувалися 77 тисяч українських біженців, більшість – жінки

За спеціальним законом, який з 26 березня затвердив у Польщі спрощений доступ до ринку праці для українських біженців, влаштуватися на роботу змогли 77 тисяч наших співвітчизників.

Про це свідчать дані Міністерства сім’ї та соціальної політики Польщі, йдеться у повідомленні аналітичного центру компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal, повідомляє UBR.ua.

За даними польської Прикордонної служби, з початку війни до Польщі виїхали 2,9 млн українців (частина з них пішла далі до Західної Європи). Проте в польському відомстві, яке опублікувало дані щодо працевлаштування, вважають кількість працевлаштованих українців позитивним результатом, зазначають у Gremi Personal, оскільки більшість біженців — або діти, або вже повернулися в Україну, або працюють дистанційно з території Польщі.

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Наголошується, що майже половина, 47,5% з працевлаштованих у польських роботодавців біженців виконують нескладну фізичну роботу, ще 14,1% задіяні на промислових підприємствах, а 10,3% знайшли робоче місце у сфері послуг та торгівлі. 8,3% біженців з України наразі є офісними співробітниками, 4% — спеціалісти.

Директор рекрутингового департаменту Gremi Personal Ганна Джоболда зазначає, що польські роботодавці вже зараз намагаються переорієнтувати виробничі процеси під жінок, які становлять основу біженців, тоді як чоловіки не можуть залишати територію України.

«За ці два воєнні місяці ми працевлаштували більше жінок, ніж чоловіків. Здебільшого вони працюють на підприємствах харчової промисловості та логістичних складах за графіком, що дозволяє мати час для догляду за дітьми. Часто жінки свідомо обирають фізичну роботу, щоб мати можливість психологічно „переключитися“ після пережитих жахів війни», — розповіла про ситуацію Джоболда.

Експерт нагадує, що «високий сезон» у харчовій промисловості, торгівлі, туризмі, логістиці та HoReCa на польському ринку праці стартує наприкінці квітня та на початку травня — у цей період кількість вакансій для жінок, у тому числі біженок з України, має збільшитися.

Тим часом раніше більшість українців знайшли роботу у промислово розвинених воєводствах: Мазовецькому з центром у Варшаві, Нижньосілезькому з центром у Вроцлаві, Малопольському з центром у Кракові та Поморському з центром у Гданську.

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