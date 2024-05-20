Певні категорії громадян з двох регіонів отримають фінансову допомогу — Finance.ua

Певні категорії громадян з двох регіонів отримають фінансову допомогу Сьогодні 19:45 — Особисті фінанси

Певні категорії громадян з двох регіонів отримають фінансову допомогу

Уряд спільно з ЮНІСЕФ запровадив додаткову фінансову допомогу для родин з дітьми з вразливих категорій, які евакуюються з Харківщини і Сумщини.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Зазначається, що уряд прийняв рішення, яке дозволить реалізувати спільний проєкт Мінсоцполітики та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), спрямований на екстрену додаткову підтримку таких родин.

Розмір допомоги

Завдяки йому, сім'ї з вразливих категорій, які мають обовʼязково евакуюватися з прифронтових громад Харківської і Сумської областей, після евакуації отримають виплату у розмірі 10 800 грн на одну особу в родині.

«Тобто, наприклад, багатодітна малозабезпечена сім'я з 5-ох людей, яка буде евакуйована з Сумської чи Харківської областей, отримає 54 000 грн додаткової грошової допомоги», — пояснили в міністерстві.

Хто зможе отримати допомогу

Виплати будуть здійснюватись таким категоріям сімей з дітьми, які з 1 травня 2024 р. підлягають обов’язковій евакуації, а до евакуації проживали на території Сумщини і Харківщини та належали до однієї чи кількох таких категорій (отримували відповідні виплати від Мінсоцполітики):

у складі сім'ї є особа або дитина з інвалідністю до 18 років;

сім'я є багатодітною з дітьми до 18 років;

дітей виховує одинока мати/одинокий батько;

сім'я з дітьми до 18 років є малозабезпеченою.

Додаткова фінансова допомога надаватиметься одноразово. Тривалість виплат залежатиме від бюджету програми.

Якщо сім'я виїжджає самостійно, Мінсоцполітики просить звертатися після евакуації до найближчого управління соціального захисту в громаді, до якої переїхала родина, із заявою щодо виплати відповідної допомоги.

Кошти одноразової грошової допомоги зараховуватимуться на рахунок одного з членів сім'ї-отримувача допомоги. Також кошти можна буде одержати через Укрпошту.

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