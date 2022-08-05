У Польщі подорожчало оформлення документів для іноземців — Finance.ua

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У Польщі подорожчало оформлення документів для іноземців

Особисті фінанси
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У Польщі подорожчало оформлення документів для іноземців
У Польщі подорожчало оформлення документів для іноземців
З 29 липня у Польщі почали діяти нові тарифи зборів для оформлення карт побиту та інших документів для іноземців.
Тепер доведеться платити вдвічі, а в деяких випадках й втричі більше, пише gov.pl.
Так, у Польщі подорожчала оплата за видачу або заміну посвідки на проживання (карти побиту), видачу польського проїзного документа для іноземця та польського посвідчення особи для іноземця.

Актуальні тарифи за оформлення документів для іноземців у Польщі:

  • вартість збору за карту побиту — 100 злотих (раніше було 50 злотих);
  • польський проїзний документ для іноземця подорожчав до 350 злотих (раніше — 100 злотих);
  • документ, який посвідчує особу іноземця — 100 злотих (раніше — 50 злотих);
  • за повторну видачу карти побиту доведеться заплатити 200 злотих, тоді як до 29 липня 2022 року ця вартість становила 100 злотих.
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За матеріалами:
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