У Польщі почали наймати співробітників у віртуальній реальності — Finance.ua
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У Польщі почали наймати співробітників у віртуальній реальності

Технології&Авто
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Найбільший банк Польщі PKO Bank Polski влаштував у метавсесвіті захід для користувачів, які прагнуть влаштуватися на роботу в установу. Це перший захід із найму співробітників у метавсесвіті у Польщі та один із перших у світі.
За словами представників банку, PKO хоче розширити свою присутність у децентралізованих метавсесвітах, таких як Decentraland та The Sandbox. Банк прагне побудувати VR-моделі своїх відділень, щоб розширити можливість операцій у віртуальному світі.
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Найактивніші учасники заходу змогли отримати можливість записатися на особисту співбесіду з рекрутерами PKO. Напередодні заходу представник банку Катажина Мотельська пояснила, що компанія постійно шукає нові форми контакту з кандидатами, метавсесвіти — не виняток.
PKO Bank Polski є лідером мобільного банкінгу в Польщі, обслуговуючи майже 12 млн клієнтів, у тому числі за допомогою мобільного додатку IKO, який був активований 7,4 млн разів.
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Багато банків активно досліджують можливості метавсесвітів. Інвестиційна компанія Fidelity Investments та банк HSBC наприкінці 2022 року подали заявки до Бюро з патентів та товарних знаків США (USPTO) на реєстрацію товарних знаків, пов’язаних з NFT, метавсесвітами та Web3.
Найбільший банк Японії MUFG, який управляє активами на $3,3 трлн, минулого року відкрив підрозділ у метавсесвіті, щоб залучити молоду аудиторію та познайомити її з роботою банку.

П’ять «технологій майбутнього», які використовують банки 🧐

За матеріалами:
noworries
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