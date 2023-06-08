У Польщі почали наймати співробітників у віртуальній реальності — Finance.ua

У Польщі почали наймати співробітників у віртуальній реальності Сьогодні 22:32 — Технології&Авто

Найбільший банк Польщі PKO Bank Polski влаштував у метавсесвіті захід для користувачів, які прагнуть влаштуватися на роботу в установу. Це перший захід із найму співробітників у метавсесвіті у Польщі та один із перших у світі.

За словами представників банку, PKO хоче розширити свою присутність у децентралізованих метавсесвітах, таких як Decentraland та The Sandbox. Банк прагне побудувати VR-моделі своїх відділень, щоб розширити можливість операцій у віртуальному світі.

Найактивніші учасники заходу змогли отримати можливість записатися на особисту співбесіду з рекрутерами PKO. Напередодні заходу представник банку Катажина Мотельська пояснила, що компанія постійно шукає нові форми контакту з кандидатами, метавсесвіти — не виняток.

PKO Bank Polski є лідером мобільного банкінгу в Польщі, обслуговуючи майже 12 млн клієнтів, у тому числі за допомогою мобільного додатку IKO, який був активований 7,4 млн разів.

Багато банків активно досліджують можливості метавсесвітів. Інвестиційна компанія Fidelity Investments та банк HSBC наприкінці 2022 року подали заявки до Бюро з патентів та товарних знаків США (USPTO) на реєстрацію товарних знаків, пов’язаних з NFT, метавсесвітами та Web3.

Найбільший банк Японії MUFG, який управляє активами на $3,3 трлн, минулого року відкрив підрозділ у метавсесвіті, щоб залучити молоду аудиторію та познайомити її з роботою банку.

noworries За матеріалами:

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