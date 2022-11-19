У Польщі пішоходам заборонено користуватися телефон на переході: який штраф загрожує порушникам — Finance.ua

У Польщі пішоходам заборонено користуватися телефон на переході: який штраф загрожує порушникам Сьогодні 06:21 — Особисті фінанси

У Польщі пішоходам заборонено користуватися телефон на переході: який штраф загрожує порушникам

У Польщі діють дещо жорсткіші правила дорожнього руху для пішоходів, ніж в Україні. І за нехтуванням своєю ж безпекою можна отримати немалий штраф.

Так, наприклад, у Польщі пішоходам заборонено користуватися мобільними телефонам на пішохідному переході. Лише за це порушення у період з січня до серпня 2022 року було оштрафовано вже майже 2500 осіб.

Штраф за користуванням телефоном на «зебрі»

Аби у Польщі перейти дорогу без порушення, пішоходу, який ступив на «зебру», потрібно сховати свій смартфон у кишеню. Не можна ані листуватися, крокуючи пішохідним переходом, ані розмовляти телефоном.

Згідно з польським законодавством, за таке порушення пішоходу загрожує штраф у розмірі 300 злотих (майже 2500 гривень).

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З 1 січня до 31 серпня 2022 року було зафіксовано 2495 правопорушень, пов’язаних з використанням телефону або іншого гаджета під час переходу проїзної частини.

До слова, не можна користуватися телефоном під час руху й водіям. З 17 вересня поточного року набув чинності новий тариф штрафних балів. Так, якщо керманич порушить цю заборону, йому загрожує 12 балів, а при повторному порушенні — 24 і позбавлення водійських прав.

Телеканал 24 За матеріалами:

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