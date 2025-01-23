У Польщі підпише контракти з ЗСУ вже третя група добровольців «Українського легіону» — Finance.ua
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У Польщі підпише контракти з ЗСУ вже третя група добровольців «Українського легіону»

Казна та Політика
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Наприкінці лютого 2025 року третя група добровольців з-поміж українських громадян, які проживають за кордоном, укладе контракти зі Збройними силами України.
Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар.
«Третя група добровольців підпише контракти наприкінці лютого», заявив Боднар.
За його словами, група включатиме тих, хто не зміг взяти участь у підписанні контрактів 10 січня 2025 року під час другої хвилі добровольців.
Він повідомив, що очікується продовження позитивного тренду збільшення кількості українців за кордоном, які підпишуть контракти з українською армією.
Український дипломат зауважив, що потрібно також буде подумати, яким чином посилити інформаційну кампанію, щоб інформацію про роботу рекрутаційного центру у Любліні отримали якомога більше громадян України за кордоном.
Що відомо про Український легіон
Нагадаємо, що Київ та Варшава продовжать співпрацю з питань підготовки особового складу Сил безпеки й оборони, домовившись сформувати в Польщі легіон добровольців з українців у Європейському Союзі.
А вже 3 жовтня 2024 року на базі Консульства України в польському Любліні відкрився перший рекрутинговий центр для добровольців-громадян України до ЗСУ. За перші дні надійшло 138 заявок на співбесіду через сайт і ще 58 — через консульські установи.
За матеріалами:
Укрінформ
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