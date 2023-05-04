У Польщі більше не продовжуватимуть автоматично візи та ППП: названо терміни — Finance.ua
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У Польщі більше не продовжуватимуть автоматично візи та ППП: названо терміни

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У Польщі більше не продовжуватимуть автоматично візи та ППП: названо терміни
У Польщі більше не продовжуватимуть автоматично візи та ППП: названо терміни
Влада Польщі вирішила скасувати стан епідемічної загрози з 1 липня. Це внесе певні зміни.
Зокрема, це означає, що візи та ППП (посвідку на постійне проживання) іноземців автоматично продовжуватись більше не будуть. Раніше після закінчення терміну їх автоматично поновлювали.
У Польщі з березня 2020 року є норма, яка продовжує дію національних віз та посвідок на проживання на період епідемічної загрози. Завдяки їй багато іноземців могли залишатися в країні навіть із простроченими документами.
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Однак, через те, що режим епідемічної загрози скасовують з 1 липня, норма перестане діяти — всі продовжені візи та ППП втратять чинність протягом 30 днів. Тобто з серпня ці документи більше не діятимуть.
Законопроєкт вже готовий та опублікований на сайті Центру законодавства при уряді.

Польща надала громадянство рекордному числу українців у 2022 році

Польща спростила правила надання громадянства. Через це у 2022 році його отримало так багато осіб, зокрема українців.
У 2022 році громадянами Польщі стали близько 10 000 осіб. Серед них:
  • 5 200 громадян України,
  • 2 985 громадян Білорусі,
  • 405 громадян Росії.
У 2021 році польські паспорти отримали 7 500 іноземців, в попередні роки — ще менше.
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За матеріалами:
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