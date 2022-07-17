У Південній Кореї розроблять єдиний гаманець для криптовалют і NFT — Finance.ua

У Південній Кореї розроблять єдиний гаманець для криптовалют і NFT Вчора 05:37 — Фінтех і Картки

У Південній Кореї розроблять єдиний гаманець для криптовалют і NFT

Південнокорейський оператор бездротового зв’язку SK Telecom (Korea Mobile Telecommunications Services Corp) запустить власний віртуальний гаманець — його можна буде використовувати як для зберігання криптовалют, так і для NFT.

На своєму офіційному сайті SK Telecom оголосив, що представники компанії уклали угоду про співпрацю з AhnLab Blockchain Company і Atomrigs Lab, яка передбачає спільну розробку гаманця для цифрових активів.

«Онлайн-середовище переходить у сферу Web3, коли користувач володіє всіма даними та керує ними. Наш спільний проект цифрового гаманця стане великим кроком SK Telecom на ринок Web3-технологій», — заявив керівник відділу цифрових технологій SK Telecom Се Хеон.

Нагадаємо, розвиток у сфері криптовалют та NFT відкриває нові можливості для технологічних гігантів Південної Кореї. Адже нещодавно південнокорейський президент заявив, що країна запровадить криптовалюти та NFT у свою фінансову систему до 2024 року. Правова база має бути затверджена вже у 2023 році, а сам законнабуде чинності у 2024. Влада вже заявила, що ініціатива має включати захист інвесторів при роботі з криптовалютами, NFT та метавсесвітами.

На криптовалютній біржі EXMO можна легко розпочати шлях у трейдингу. Інтуїтивний інтерфейс допомагає розібратись у світі криптовалют навіть новачкам. Біржа, що працює в Україні, Польщі та інших країнах, постійно розширює функціонал, поповнює список активів більш ніж 2 мільйонам трейдерів з усього світу.

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