У Південній Кореї розроблять єдиний гаманець для криптовалют і NFT — Finance.ua
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У Південній Кореї розроблять єдиний гаманець для криптовалют і NFT

Фінтех і Картки
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У Південній Кореї розроблять єдиний гаманець для криптовалют і NFT
У Південній Кореї розроблять єдиний гаманець для криптовалют і NFT
Південнокорейський оператор бездротового зв’язку SK Telecom (Korea Mobile Telecommunications Services Corp) запустить власний віртуальний гаманець — його можна буде використовувати як для зберігання криптовалют, так і для NFT.
На своєму офіційному сайті SK Telecom оголосив, що представники компанії уклали угоду про співпрацю з AhnLab Blockchain Company і Atomrigs Lab, яка передбачає спільну розробку гаманця для цифрових активів.
«Онлайн-середовище переходить у сферу Web3, коли користувач володіє всіма даними та керує ними. Наш спільний проект цифрового гаманця стане великим кроком SK Telecom на ринок Web3-технологій», — заявив керівник відділу цифрових технологій SK Telecom Се Хеон.

Криптовалюти та шахрайство 🧐

Нагадаємо, розвиток у сфері криптовалют та NFT відкриває нові можливості для технологічних гігантів Південної Кореї. Адже нещодавно південнокорейський президент заявив, що країна запровадить криптовалюти та NFT у свою фінансову систему до 2024 року. Правова база має бути затверджена вже у 2023 році, а сам законнабуде чинності у 2024. Влада вже заявила, що ініціатива має включати захист інвесторів при роботі з криптовалютами, NFT та метавсесвітами.
На криптовалютній біржі EXMO можна легко розпочати шлях у трейдингу. Інтуїтивний інтерфейс допомагає розібратись у світі криптовалют навіть новачкам. Біржа, що працює в Україні, Польщі та інших країнах, постійно розширює функціонал, поповнює список активів більш ніж 2 мільйонам трейдерів з усього світу.

Почати заробляти на EXMO

За матеріалами:
noworries
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