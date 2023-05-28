У Південній Кореї дебютував Genesis G70 2024 модельного року — Finance.ua
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У Південній Кореї дебютував Genesis G70 2024 модельного року

Технології&Авто
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У Південній Кореї дебютував Genesis G70 2024 модельного року
У Південній Кореї дебютував Genesis G70 2024 модельного року
Модель представлена з кузовами седан та універсал, вона тепер представлена у двох нових кольорах кузова та з доопрацьованим салоном.
Найбільші ж зміни відбулися під капотом: G70 втратила 2-літровий турбомотор, і тепер базовим виступає 2,5-літровий двигун потужністю 300 кінських сил (майже на 50 сил більше, ніж у версії початкового рівня для ринку США).
Оновленому Genesis G70 підправили логотип — він виглядає мінімалістичніше через двомірний дизайн. У палітрі кольорів кузова з’явилися синій та сірий відтінки Kawah Blue та Bartna Grey, нові поєднання кольорів запропоновані і для салону. На центральній консолі з’явилася прямокутна сенсорна панель — вона розташована під дефлекторами вентиляції та відповідає за керування клімат-контролем. У список базового обладнання додали вентиляцію передніх крісел, підігрів задніх сидінь та безрамкове дзеркало заднього виду.
У Південній Кореї дебютував Genesis G70 2024 модельного року
Що ж до моторної гами, то крім 2,5-літрового двигуна на 300 сил для Genesis G70 2024 модельного року доступна і колишня 3,3-літрова «шістка». Правда такий агрегат покладено лише седану.
Ціни на оновлену модель у Південній Кореї вже оголошені: від 43,15 мільйона вон (32,5 тисяч доларів) за седан і від 45,11 мільйона вон (33,7 тисяч доларів) за універсал. Седан з топовим двигуном 3.3 обійдеться мінімум в 48,05 мільйонів (36,2 тис. доларів).
У Південній Кореї дебютував Genesis G70 2024 модельного року
За матеріалами:
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