У ПФУ назвали умови виходу на пенсію в 60 років у жовтні — Finance.ua

У ПФУ назвали умови виходу на пенсію в 60 років у жовтні Сьогодні 19:33 — Казна та Політика

У ПФУ назвали умови виходу на пенсію в 60 років у жовтні

У жовтні поточного року вийти на заслужений відпочинок у 60 років матимуть змогу тільки ті громадяни, які накопичили щонайменше 31 року страхового стажу.

Про це нагадує ПФУ

Цього року право на пенсію за віком мають чоловіки та жінки після того, як досягнуть 60, 63 або 65 років. Питання щодо віку виходу на пенсію залежить від набутого особою страхового стажу (ст. 26 закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

За нормами пенсійного законодавства, у 2024 році вийти на заслужений відпочинок у 60 років матимуть змогу виключно ті українці (як чоловіки, так і жінки), у яких за час трудової діяльності накопичилося щонайменше 31 рік стажу. В інакшому разі доведеться чекати до 63 або 65 років.

Кількість необхідного стажу для виходу на пенсію у жовтні 2024 року:

60 років — від 31 року страхового стажу;

63 роки — від 21 до 31 року страхового стажу;

65 років — від 15 до 21 року страхового стажу.

Нагадаємо, законодавство України передбачає кілька категорій пенсіонерів, які мають змогу отримати додаткові щомісячні виплати до основної пенсії. Їх можна розділити на кілька основних груп:

вікові;

статусні;

за додатковий стаж;

за утримання неповнолітніх дітей та родичів, які не працюють;

за донорство.

Деякі з цих виплат призначаються автоматично, тоді як для отримання доплат певних категорій потрібно заносити до ПФУ додаткові документи. Наприклад, надбавка за досягнення певного віку додається до основної пенсії в автоматичному режимі, тоді як про наявність непрацездатних утриманців або отримання певного статусу потрібно повідомляти окремо.

Довідка Finance.ua:

Пенсію громадянам призначають з дати звернення за нею.

За умови відсутності у 65 років страхового стажу у 15−20 років, то громадянин не матиме права на пенсійну виплату. У такому випадку призначають соціальну допомогу (соцпенсія за віком).

Розмір соціальної допомоги становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, та середньомісячним загальним доходом родини з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

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