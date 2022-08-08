У першому півріччі 2022 року нові договори оренди перевершили за сумою припинені угоди — Finance.ua

У першому півріччі 2022 року нові договори оренди перевершили за сумою припинені угоди Вчора 11:45 — Нерухомість

У першому півріччі 2022 року нові договори оренди перевершили за сумою припинені угоди

Фонд Державного майна забезпечив укладання договорів оренди державного нерухомого майна на більшу суму, ніж договори, які припинили дію.

Так, у першому півріччі було припинено дію договорів про оренду державного нерухомого майна на суму 3 мільйони 834 тисячі гривень. Водночас, нові договори перевищують цей показник, сягнувши 3 мільйонів 906 тисяч гривень.

"Зберегти привабливість оренди державного майна вдалось, в тому числі, завдяки урядовій постанові від 27 травня. Вона спростила та пришвидшила процедури оренди, та надала пільгові умови для орендарів на період воєнного стану. Це стало відчутною підтримкою для бізнесу та дозволило продовжити роботу",- зазначила в.о. Голови Фонду державного майна Ольга Батова.

Нагадаємо, до кінця поточного року повністю звільняються від орендної плати об’єкти, які знаходяться в зонах бойових дій. В областях, які постраждали від війни, орендарів держмайна звільнили від оплати оренди до 30 вересня. А до 30 травня за оренду не сплачували в регіонах, де існувала загроза бойових дій.

Крім того, пільги отримали релоковані підприємства. Бізнесу, який перевозить свої потужності у безпечні регіони, надали можливість сплачувати 1 грн за 1 кв. м впродовж перших шести місяців оренди держмайна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.