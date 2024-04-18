У першому кварталі 2024 року капіталізація крипторинку зросла на 64,5% — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У першому кварталі 2024 року капіталізація крипторинку зросла на 64,5%

Криптовалюта
8
У першому кварталі 2024 року капіталізація крипторинку зросла на 64,5%
У першому кварталі 2024 року капіталізація крипторинку зросла на 64,5%
У I кварталі 2024 року крипторинок відзначився приростом, згідно зі звітом експертів CoinGecko. Капіталізація сегмента зросла на 64,5%, досягнувши максимуму цього періоду в $2,9 трлн у березні.
Загалом капіталізація збільшилася на $1,1 трлн. У звіті зазначено, що це майже вдвічі перевищує приріст IV кварталу 2024 року — $0,61 трлн.
Як видно на графіку нижче, показник став збільшуватися з кінця січня 2024 року. У цей період приплив капіталу в сектор спотових біткоїн-ETF, які були схвалені 10 січня, істотно зріс.
У першому кварталі 2024 року капіталізація крипторинку зросла на 64,5%
Цю тезу підтверджують дані з платформи SoSo Value. Як видно на діаграмі нижче, висхідний тренд розпочався наприкінці січня і тривав аж до середини березня, коли показник капіталізації досяг проміжного максимуму:
У першому кварталі 2024 року капіталізація крипторинку зросла на 64,5%
Експерти CoinGecko зазначили, що обсяг активів під управлінням (AUM) цих фондів зріс до $55,1 млрд. Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC), як і раніше, контролює найбільшу частку, проте iShares Bitcoin Trust (IBIT) і Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) істотно скоротили розрив із цим продуктом:
У першому кварталі 2024 року капіталізація крипторинку зросла на 64,5%
Біткоїн, зі свого боку, у I кварталі 2024 року відзначився приростом у 68,8%, згідно зі звітом CoinGecko. Експерти сервісу зазначили, що актив оновив історичний максимум на рівні $73 098, тоді як у моменті ціна досягла $73 650.

Курс криптовалют до долара 💸

За матеріалами:
incrypted
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.