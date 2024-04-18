У першому кварталі 2024 року капіталізація крипторинку зросла на 64,5% — Finance.ua

У першому кварталі 2024 року капіталізація крипторинку зросла на 64,5% Сьогодні 04:37 — Криптовалюта

У першому кварталі 2024 року капіталізація крипторинку зросла на 64,5%

У I кварталі 2024 року крипторинок відзначився приростом, згідно зі звітом експертів CoinGecko. Капіталізація сегмента зросла на 64,5%, досягнувши максимуму цього періоду в $2,9 трлн у березні.

Загалом капіталізація збільшилася на $1,1 трлн. У звіті зазначено, що це майже вдвічі перевищує приріст IV кварталу 2024 року — $0,61 трлн.

Як видно на графіку нижче, показник став збільшуватися з кінця січня 2024 року. У цей період приплив капіталу в сектор спотових біткоїн-ETF, які були схвалені 10 січня, істотно зріс.

Цю тезу підтверджують дані з платформи SoSo Value. Як видно на діаграмі нижче, висхідний тренд розпочався наприкінці січня і тривав аж до середини березня, коли показник капіталізації досяг проміжного максимуму:

Експерти CoinGecko зазначили, що обсяг активів під управлінням (AUM) цих фондів зріс до $55,1 млрд. Grayscale Bitcoin Trust ETF (G BTC ), як і раніше, контролює найбільшу частку, проте iShares Bitcoin Trust (IBIT) і Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) істотно скоротили розрив із цим продуктом:

Біткоїн, зі свого боку, у I кварталі 2024 року відзначився приростом у 68,8%, згідно зі звітом CoinGecko. Експерти сервісу зазначили, що актив оновив історичний максимум на рівні $73 098, тоді як у моменті ціна досягла $73 650.

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