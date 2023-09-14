У Пентагоні створили нову команду в Україні для моніторингу використання допомоги США — Finance.ua

У Пентагоні створили нову команду в Україні для моніторингу використання допомоги США Сьогодні 15:47 — Казна та Політика

У Пентагоні створили нову команду в Україні для моніторингу використання допомоги США

Міноборони США створює нову команду в Україні для моніторингу американської допомоги у сфері безпеки, оскільки все більше законодавців-республіканців закликають до посилення контролю за використанням грошей.

Про це пише CNN.

Генеральний інспектор Пентагону повідомив, що високопоставлений представник США розпочав роботу в Україні наприкінці серпня, а до кінця вересня очікується прибуття додаткового персоналу. Персонал, який базуватиметься в посольстві США в Києві, здійснюватиме моніторинг американської допомоги, яка з початку роботи адміністрації президента США Джо Байдена склала понад 43,7 мільярда доларів.

За словами речниці генерального інспектора Меган Рід, це буде перший випадок, коли співробітники інспекції працюватимуть в Україні після повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року.

Як відзначає CNN, Пентагон покращив свої можливості контролю за передачею зброї і техніки в Україну за допомогою аташе з питань оборони в Києві і створення Групи сприяння безпеці в Україні, але військовим було важко ефективно контролювати поставки, коли почалася повномасштабна війна.

У звіті генерального інспектора Міністерства оборони, отриманому CNN, зазначається, що здатність США контролювати мільярди доларів допомоги, які надходять в Україну, стикається з «проблемами» через обмежену американську присутність.

Нещодавно адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням про надання додаткової допомоги на 24 мільярди доларів, у тому числі — 13 мільярдів доларів на безпекову допомогу. Раніше президент та інші високопосадовці адміністрації пообіцяли продовжувати допомагати Україні стільки, скільки це буде потрібно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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