У Пентагоні створили нову команду в Україні для моніторингу використання допомоги США — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Пентагоні створили нову команду в Україні для моніторингу використання допомоги США

Казна та Політика
70
У Пентагоні створили нову команду в Україні для моніторингу використання допомоги США
У Пентагоні створили нову команду в Україні для моніторингу використання допомоги США
Міноборони США створює нову команду в Україні для моніторингу американської допомоги у сфері безпеки, оскільки все більше законодавців-республіканців закликають до посилення контролю за використанням грошей.
Про це пише CNN.
Генеральний інспектор Пентагону повідомив, що високопоставлений представник США розпочав роботу в Україні наприкінці серпня, а до кінця вересня очікується прибуття додаткового персоналу. Персонал, який базуватиметься в посольстві США в Києві, здійснюватиме моніторинг американської допомоги, яка з початку роботи адміністрації президента США Джо Байдена склала понад 43,7 мільярда доларів.
Читайте також
За словами речниці генерального інспектора Меган Рід, це буде перший випадок, коли співробітники інспекції працюватимуть в Україні після повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року.
Як відзначає CNN, Пентагон покращив свої можливості контролю за передачею зброї і техніки в Україну за допомогою аташе з питань оборони в Києві і створення Групи сприяння безпеці в Україні, але військовим було важко ефективно контролювати поставки, коли почалася повномасштабна війна.
Читайте також
У звіті генерального інспектора Міністерства оборони, отриманому CNN, зазначається, що здатність США контролювати мільярди доларів допомоги, які надходять в Україну, стикається з «проблемами» через обмежену американську присутність.
Нещодавно адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням про надання додаткової допомоги на 24 мільярди доларів, у тому числі — 13 мільярдів доларів на безпекову допомогу. Раніше президент та інші високопосадовці адміністрації пообіцяли продовжувати допомагати Україні стільки, скільки це буде потрібно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
suspilne.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.