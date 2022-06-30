У Пенсійному фонді нагадали, хто може вийти на пенсію в 55 років — Finance.ua

У Пенсійному фонді нагадали, хто може вийти на пенсію в 55 років Вчора 08:23 — Особисті фінанси

У Пенсійному фонді нагадали, хто може вийти на пенсію в 55 років

Окремі категорії працівників залізничного транспорту мають право на пенсію за вислугою років.

Про це нагадали в пресслужбі Пенсійного фонду України.

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Призначається така пенсія особам відповідно до списку професій і посад робітників локомотивних бригад і окремих категорій працівників, які безпосередньо здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та в метрополітенах і користуються правом на пенсію за вислугу років.

Умови для виходу на пенсію для таких працівників:

досягнення віку 55 років;

наявність страхового стажу станом на 3 жовтня 2017 року (дня набрання чинності Законом України від 03.10.2017 № 2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій») — 26 років 6 місяців, з них не менше 12 років 6 місяців на роботі з організації перевезень і забезпеченні безпеки руху на залізничному транспорті;

звільнення з посади, яка дає право на вихід на пенсію за вислугою років.

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