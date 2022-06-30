У Пенсійному фонді нагадали, хто може вийти на пенсію в 55 років — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Пенсійному фонді нагадали, хто може вийти на пенсію в 55 років

Особисті фінанси
1537
У Пенсійному фонді нагадали, хто може вийти на пенсію в 55 років
У Пенсійному фонді нагадали, хто може вийти на пенсію в 55 років
Окремі категорії працівників залізничного транспорту мають право на пенсію за вислугою років.
Про це нагадали в пресслужбі Пенсійного фонду України.
Читайте також
Призначається така пенсія особам відповідно до списку професій і посад робітників локомотивних бригад і окремих категорій працівників, які безпосередньо здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та в метрополітенах і користуються правом на пенсію за вислугу років.
Умови для виходу на пенсію для таких працівників:
  • досягнення віку 55 років;
  • наявність страхового стажу станом на 3 жовтня 2017 року (дня набрання чинності Законом України від 03.10.2017 № 2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій») — 26 років 6 місяців, з них не менше 12 років 6 місяців на роботі з організації перевезень і забезпеченні безпеки руху на залізничному транспорті;
  • звільнення з посади, яка дає право на вихід на пенсію за вислугою років.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.