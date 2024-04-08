У Пекіні заявили, що не наживаються на війні росії проти України — Finance.ua

У Пекіні заявили, що не наживаються на війні росії проти України Сьогодні 20:19

У МЗС Китаю заявили, що Пекін не прагнув отримати зиск від війни в Україні. Коментар було зроблено у той час, коли міністр закордонних справ рф Сергій Лавров прибув до Пекіна для обговорення питань, включаючи війну.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Ми ніколи не шукали і ніколи не шукатимемо вигоди від кризи. Китай регулює експорт товарів подвійного призначення відповідно до законів і правил», — заявила прес-секретар МЗС Мао Нін на брифінгу в Пекіні.

Вона додала, що країни «не повинні дискредитувати чи нападати на нормальні відносини між Китаєм та росією» або завдавати шкоди інтересам китайських фірм.

Мао не назвала США, але раніше агентство Bloomberg повідомило, що Вашингтон попереджає союзників про те, що Пекін посилив підтримку москви, зокрема шляхом надання геопросторової розвідки, щоб допомогти їй у війні проти України.

Президент Джо Байден висловив стурбованість із цього приводу Сі Цзіньпіну під час їхньої нещодавньої розмови, повідомила офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому Едрієнн Вотсон.

А на знак невідкладності США у цьому питанні міністр фінансів Джанет Єллен заявила під час свого візиту до Китаю, що його банки та експортери не повинні зміцнювати військовий потенціал Росії, попередивши, що «вони зіткнуться із серйозними наслідками, якщо вони це зроблять».

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув до Китаю 8 квітня для переговорів зі своїм китайським колегою Ван І. Обговорення будуть зосереджені на таких темах, як Україна та ситуація в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, повідомили у МЗС у москві.

Дружні країни

Пекін і Москва активізували своє партнерство з того часу, як президент путін вторгся в Україну в 2022 році, допомагаючи захистити росію від безпрецедентних західних санкцій.

У березні Ван І сповістив про «нову парадигму» у відносинах Китаю з Росією. Минулого року двостороння торгівля досягла рекордних 240 млрд доларів, чому сприяв китайський імпорт російської нафти та експорт автомобілів та електроніки.

путін збирається відвідати Китай у травні, і це може стати його першою закордонною поїздкою після перемоги на переобранні в результаті жорстко контрольованого голосування, повідомило агентство Reuters минулого місяця. Російський президент, який зустрічався із Сі Цзіньпіном понад 40 разів, востаннє був у Китаї у жовтні. Сі Цзіньпін тоді сказав путіну, що поглиблення зв’язків між їхніми країнами є довгостроковим рішенням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.