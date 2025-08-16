У Пекіні відкрили перший торговий центр для покупки роботів — Finance.ua

У Пекіні відкрили перший торговий центр для покупки роботів 16.08.2025, 00:06 — Світ

У китайській столиці Пекін відкрився перший великий торговий центр, де можна придбати різних роботів.

Про це повідомляє Gizmodo.

У чотириповерховому торговому центрі Robot Mall, розташованому у високотехнологічному районі E-Town Пекіна, наявні понад 100 роботів від понад 40 брендів, включаючи китайські компанії, такі як Ubtech Robotics та Unitree Robotics.

Сам ТЦ працює як автосалон, але для роботів.

Він дотримується моделі «4S», поширеної в Китаї, пропонуючи продажі, обслуговування, запасні частини та опитування або можливості для клієнтів залишати відгуки — все в одному місці.

Роботи в новому торговому центрі коштують від 2000 юанів (278 доларів США) і сягають кількох мільйонів юанів.

Зокрема, гуманоїдна копія Альберта Ейнштейна, який розмовляє, пропонується за 700 000 юанів (97 473 долари США).

У торговому центрі є тематичний ресторан, де роботи-офіціанти подають страви та напої, приготовані роботами-кухарями.

Відвідувачі також можуть спостерігати, як роботи грають у футбол або китайські шахи, взаємодіяти з собаками-роботами або зустрітися з «аніматронними версіями» історичних постатей, таких як Ісаак Ньютон, імператор Цінь Ши Хуан-ді та відомий китайський поет Лі Бо.

Укрінформ За матеріалами:

