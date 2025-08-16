У Пекіні відкрили перший торговий центр для покупки роботів — Finance.ua
У Пекіні відкрили перший торговий центр для покупки роботів

Світ
20
Зображення створено ШІ
Зображення створено ШІ
У китайській столиці Пекін відкрився перший великий торговий центр, де можна придбати різних роботів.
Про це повідомляє Gizmodo.
У чотириповерховому торговому центрі Robot Mall, розташованому у високотехнологічному районі E-Town Пекіна, наявні понад 100 роботів від понад 40 брендів, включаючи китайські компанії, такі як Ubtech Robotics та Unitree Robotics.
Сам ТЦ працює як автосалон, але для роботів.
У Пекіні відкрили перший торговий центр для покупки роботів
Він дотримується моделі «4S», поширеної в Китаї, пропонуючи продажі, обслуговування, запасні частини та опитування або можливості для клієнтів залишати відгуки — все в одному місці.
Роботи в новому торговому центрі коштують від 2000 юанів (278 доларів США) і сягають кількох мільйонів юанів.
У Пекіні відкрили перший торговий центр для покупки роботів
Зокрема, гуманоїдна копія Альберта Ейнштейна, який розмовляє, пропонується за 700 000 юанів (97 473 долари США).
У торговому центрі є тематичний ресторан, де роботи-офіціанти подають страви та напої, приготовані роботами-кухарями.
Відвідувачі також можуть спостерігати, як роботи грають у футбол або китайські шахи, взаємодіяти з собаками-роботами або зустрітися з «аніматронними версіями» історичних постатей, таких як Ісаак Ньютон, імператор Цінь Ши Хуан-ді та відомий китайський поет Лі Бо.
За матеріалами:
Укрінформ
