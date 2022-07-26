У ОП назвали прогнозований дефіцит бюджету за підсумками року — Finance.ua
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У ОП назвали прогнозований дефіцит бюджету за підсумками року

Казна та Політика
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Річний дефіцит державного бюджету України в умовах продовження війни досягне 50 млрд доларів наприкінці 2022 року.
Про це повідомив радник президента України з економічних питань Олег Устенко в ефірі інформаційного телемарафону.
«Я очікую, що на кінець року ми матимемо сукупний дефіцит державного бюджету близько 50 млрд доларів. Це буде близько 30-35% українського ВВП. Це дуже великий дефіцит, але він — не проблема економічної політики в цілому і навіть не проблема економічної політики воєнного часу. Це проблема війни», — зазначив він.
Нагадаємо, за даними Міністерства фінансів, щомісячний дефіцит держбюджету України сягає 5 млрд доларів.
Як повідомляв УНІАН, загальна сума видатків держбюджету в січні-травні 2022 року через війну зросла на 60%, або 269 млрд грн.
Щомісяця Україна витрачає на утримання своїх Збройних Сил 130 млрд гривень (близько $4,4 млрд). Ця сума трохи менша за річний бюджет ЗСУ в період до повномасштабного вторгнення рф.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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