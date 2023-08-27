У нових смартфонах Google не буде роз'єму під SIM-карту — Finance.ua

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У нових смартфонах Google не буде роз'єму під SIM-карту

Технології&Авто
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У нових смартфонах Google не буде роз'єму під SIM-карту
У нових смартфонах Google не буде роз'єму під SIM-карту
Версії нових смартфонів Google Pixel 8 та 8 Pro для деяких країн не матимуть лотка для фізичних SIM-карток.
Про це повідомляє дата-майнер та інсайдер Мішаал Рахман.
За словами Рахмана, на це вказують два факти. По-перше, рендери Pixel 8 і 8 Pro, опубліковані OnLeaks та виданням SmartPrix, — на них не видно виріз у корпусі під лоток. При цьому, рендери OnLeaks зазвичай є вкрай точними. По-друге, нещодавно Google анонсувала розробку технології, яка дозволяє форматувати фізичну SIM-картку в eSIM, а також перезаписувати eSIM із пристрою на пристрій.
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Машаал вважає, що версії Pixel 8 і 8 Pro без лотка для фізичної SIM-карти вийдуть як мінімум у США. Для інших країн розробляються пристрої із підтримкою класичних SIM-карток. На це, за словами інсайдера, вказує щонайменше один витік відео з Pixel 8 Pro, на якому можна розглянути лоток.
«Google має сенс відмовитися від лотка для SIM-карти у Pixel 8 та Pixel 8 Pro, принаймні, у моделях для США. Apple вже надійшла аналогічним чином у серії iPhone», — написав Машаал.
Анонс смартфонів Pixel 8 та 8 Pro очікується у жовтні 2023 року.

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За матеріалами:
gsminfo
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