Google анонсував запуск бета-версії електронного підпису для Google Docs і Google Drive — Finance.ua
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Google анонсував запуск бета-версії електронного підпису для Google Docs і Google Drive

Технології&Авто
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Google анонсував запуск бета-версії електронного підпису для Google Docs і Google Drive
Google анонсував запуск бета-версії електронного підпису для Google Docs і Google Drive
Компанія Google оголосила про бета-версію нової функції електронного підпису в Google Workspace, яка призначена для індивідуальних підприємців і малого бізнесу як спосіб легкого збору та відстеження цифрових підписів прямо в документі без друку, сканування та надсилання електронною поштою.
«Щоб спростити цей робочий процес, ми інтегруємо електронні підписи в Google Docs, дозволяючи запитувати та додавати підписи до офіційних контрактів безпосередньо в документах», — написала компанія в блозі, анонсуючи нову функцію. Для цього потрібно лише додати поле електронного підпису, пише TechCrunch.
Крім того, цього року компанія планує додати інші можливості:
  • працювати з кількома підписувачами,
  • надсилати документи людям за межами Google Workspace,
  • отримати електронний підпис у pdf документі,
  • звіт про контрольний журнал для відстеження підписів.
Google анонсував запуск бета-версії електронного підпису для Google Docs і Google Drive
Компанія безкоштовно запровадить нову функцію для користувачів Workspace протягом наступних 15 днів. Щоб скористатися новою функцією, адміністратори Workspace мають подати заявку на бета-версію.
За матеріалами:
dev.ua
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