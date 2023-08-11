Google анонсував запуск бета-версії електронного підпису для Google Docs і Google Drive — Finance.ua

Google анонсував запуск бета-версії електронного підпису для Google Docs і Google Drive Сьогодні 03:37 — Технології&Авто

Google анонсував запуск бета-версії електронного підпису для Google Docs і Google Drive

Компанія Google оголосила про бета-версію нової функції електронного підпису в Google Workspace, яка призначена для індивідуальних підприємців і малого бізнесу як спосіб легкого збору та відстеження цифрових підписів прямо в документі без друку, сканування та надсилання електронною поштою.

«Щоб спростити цей робочий процес, ми інтегруємо електронні підписи в Google Docs, дозволяючи запитувати та додавати підписи до офіційних контрактів безпосередньо в документах», — написала компанія в блозі, анонсуючи нову функцію. Для цього потрібно лише додати поле електронного підпису, пише TechCrunch.

Крім того, цього року компанія планує додати інші можливості:

працювати з кількома підписувачами,

надсилати документи людям за межами Google Workspace,

отримати електронний підпис у pdf документі,

звіт про контрольний журнал для відстеження підписів.

Компанія безкоштовно запровадить нову функцію для користувачів Workspace протягом наступних 15 днів. Щоб скористатися новою функцією, адміністратори Workspace мають подати заявку на бета-версію.

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