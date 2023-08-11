Google анонсував запуск бета-версії електронного підпису для Google Docs і Google Drive — Finance.ua

Google анонсував запуск бета-версії електронного підпису для Google Docs і Google Drive
Компанія Google оголосила про бета-версію нової функції електронного підпису в Google Workspace, яка призначена для індивідуальних підприємців і малого бізнесу як спосіб легкого збору та відстеження цифрових підписів прямо в документі без друку, сканування та надсилання електронною поштою.
«Щоб спростити цей робочий процес, ми інтегруємо електронні підписи в Google Docs, дозволяючи запитувати та додавати підписи до офіційних контрактів безпосередньо в документах», — написала компанія в блозі, анонсуючи нову функцію. Для цього потрібно лише додати поле електронного підпису, пише TechCrunch.
Крім того, цього року компанія планує додати інші можливості:
- працювати з кількома підписувачами,
- надсилати документи людям за межами Google Workspace,
- отримати електронний підпис у pdf документі,
- звіт про контрольний журнал для відстеження підписів.
Компанія безкоштовно запровадить нову функцію для користувачів Workspace протягом наступних 15 днів. Щоб скористатися новою функцією, адміністратори Workspace мають подати заявку на бета-версію.
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