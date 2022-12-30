У новому році розрахунки криптовалютою можуть перевищити використання платіжних карток — Finance.ua

У новому році розрахунки криптовалютою можуть перевищити використання платіжних карток Сьогодні 02:33 — Фінтех і Картки

У новому році розрахунки криптовалютою можуть перевищити використання платіжних карток

Згідно з даними Coin Metrics, у 2022 році розрахунки у стейблкоїнах сягнули понад 7 трильйонів доларів США. Очікується, що наприкінці року вони складуть близько $ 8 трильйонів. Зараз найбільша карткова платіжна мережа Visa обробляє приблизно $ 12 трильйонів на рік.

Пітер Джонсон, співзасновник компанії з управління хедж-фондами Brevan Howard Digital, заявив, що розрахунки стейблкоїнами вже перевершили платіжні системи Mastercard і American Express. Крім того, він передбачив, що у 2023 році обсяги розрахунків стейблкоїнами на ринку перевищать кількість фінансових транзакцій від Visa.

Експерт також зазначив, що наступного року обсяг стейблкоїнів, швидше за все, перевищить сукупний обсяг усіх чотирьох основних карткових мереж — Visa, Mastercard, AmEx і Discover. Джонсон наголосив, що при оцінці ситуації він не враховував обсяги торгів на централізованих біржах.

У відповідь на прогноз аналітика Brevan Howard Digital багато користувачів Twitter зазначили, що порівняння між криптовалютою та класичною платіжною системою не зовсім коректне, оскільки варто розрізняти ліміти кредитних карток та розрахунки стейблкоїнами. Транзакції за допомогою кредитних карток зазвичай пов’язані зі споживчими витратами, тоді як криптоактиви, прив’язані до фіатної валюти, переважно пов’язані з торгівлею віртуальними монетами та децентралізованими фінансами.

За інформацією CoinGecko, стейблкоїни наразі складають близько 16,5% від загальної капіталізації криптовалютного ринку або ж приблизно $ 140 мільярдів. Домінантним активом залишається Tether із загальною пропозицією монет $ 66,3 мільярда. Щоправда, криптовалютні експерти вважають ринкову капіталізацію токена USDT невиправдано високою.

noworries За матеріалами:

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