У новому оновленні iOS 18 з’явиться довгоочікувана можливість — Finance.ua

У новому оновленні iOS 18 з’явиться довгоочікувана можливість 31.03.2024, 00:12 — Технології&Авто

У новому оновленні iOS 18 з’явиться довгоочікувана можливість, Фото: ConceptCentral

У новому оновленні iOS 18 від Apple, яке представлять у червні, можна буде вільніше розставляти іконки на головному екрані. Прогнозується, що користувачі зможуть створювати пробіли, рядки та стовпці між іконками програм.

Про це пише MacRumors.

Наразі користувачі можуть створювати пусті пробіли на головному екрані завдяки програмам на кшталт Shortcuts чи Widgetsmith.

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Однак нині Apple працює над вбудованою функціональністю для цього.

Раніше Марк Гурман із Bloomberg, який зазвичай точно повідомляє про майбутні оновлення, також розповідав, що компанія планує додати більше можливостей кастомізації у майбутнє оновлення iOS 18.

Проте наразі нові джерела повідомляють, що оновлення принесе найбільше змін у головнмй екран iPhone за останні роки.

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