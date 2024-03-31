У новому оновленні iOS 18 з’явиться довгоочікувана можливість — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У новому оновленні iOS 18 з’явиться довгоочікувана можливість

Технології&Авто
53
У новому оновленні iOS 18 з’явиться довгоочікувана можливість
У новому оновленні iOS 18 з’явиться довгоочікувана можливість, Фото: ConceptCentral
У новому оновленні iOS 18 від Apple, яке представлять у червні, можна буде вільніше розставляти іконки на головному екрані. Прогнозується, що користувачі зможуть створювати пробіли, рядки та стовпці між іконками програм.
Про це пише MacRumors.
Наразі користувачі можуть створювати пусті пробіли на головному екрані завдяки програмам на кшталт Shortcuts чи Widgetsmith.
Читайте також
Однак нині Apple працює над вбудованою функціональністю для цього.
Раніше Марк Гурман із Bloomberg, який зазвичай точно повідомляє про майбутні оновлення, також розповідав, що компанія планує додати більше можливостей кастомізації у майбутнє оновлення iOS 18.
Проте наразі нові джерела повідомляють, що оновлення принесе найбільше змін у головнмй екран iPhone за останні роки.
За матеріалами:
mezha.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.