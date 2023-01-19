У Норвезькому морі відкрили нове родовище газу — Finance.ua

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У Норвезькому морі відкрили нове родовище газу

Енергетика
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У Норвезькому морі відкрили нове родовище газу
У Норвезькому морі відкрили нове родовище газу
Компанія Equinor з партнерами Wintershall Dea і Petoro відкрила велике родовище газу на шельфі в Норвезькому морі.
Про це йдеться у пресрелізі компанії.
За оцінками, поклади газового родовища становлять від 2 млрд до 11 млрд кубометрів. Відкриття Obelix Upflank було зроблено приблизно за 23 кілометри на південь від підводної розробки Irpa, пов’язаної з платформою Aastad Hansteen та за 350 кілометрів на захід від міста Саннесшеен.
Це дасть змогу достатньо швидко ввести родовище в експлуатацію.
«Відкриття поблизу існуючої інфраструктури вимагає меншого обсягу для комерційного розвитку та може бути швидко запущено з низькими викидами CO2. Разом з нашими партнерами ми розглянемо можливість прив’язки цього відкриття до Irpa, для якої ми нещодавно подали план розробки та експлуатації», — зазначив старший віцепрезидент Equinor з розвідки та видобутку на півночі Грете Б. Хааланд.
Equinor наголошує, що це перша така знахідка, зроблена на норвезькому континентальному шельфі у 2023 році. Крім того, це перші свердловини, які пробурили згідно з ліцензією на видобуток під управлінням Equinor, отриманою у 2020 році.
Irpa — це підводна розробка, яка пов’язана з платформою Aastad Hansteen. Вона подовжить термін служби Aasta Hansteen на сім років і сприятиме більшій активності на базі постачання в Саннесшеен, вертолітній базі в Брьоннойсунді та в організації операцій у Харстаді.
За матеріалами:
Укрінформ
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