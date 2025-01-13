У Норвегії побудували першу дорогу для бездротової зарядки електромобілів — Finance.ua
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У Норвегії побудували першу дорогу для бездротової зарядки електромобілів

Технології&Авто
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У Норвегії побудували першу дорогу для бездротової зарядки електромобілів
У Норвегії побудували першу дорогу для бездротової зарядки електромобілів
Норвегія досягає значних успіхів у сталому транспорті, встановивши свою першу дорогу з бездротовою зарядкою для електромобілів (EV) у Тронхеймі. Цей інноваційний проєкт має 100-метровий відрізок, вбудований у мідні котушки під дорожнім покриттям, що дозволяє електромобілям заряджатися під час руху.
Пілотна програма триватиме один рік, протягом якого продуктивність та ефективність системи будуть ретельно перевірені.
Система бездротової зарядки працює за принципом індуктивної зарядки, де спеціалізовані мідні котушки генерують електромагнітне поле, яке передає енергію транспортним засобам, оснащеним сумісними приймачами. Першу в Норвегії дорогу бездротової зарядки електромобілів у Тронхеймі встановила компанія Electreon Wireless, що базується в Ізраїлі.
У Норвегії побудували першу дорогу для бездротової зарядки електромобілів
Ця технологія спрямована на усунення необхідності зупинок для зарядки, що дозволяє електробусам безперервно працювати протягом дня. У випробуванні беруть участь три електробуси від китайського виробника Yutong і один від Higer, що забезпечить різноманітний автопарк для всебічного тестування можливостей системи.

Цілі та вплив на навколишнє середовище

Основна мета цього пілотного проєкту — визначити, чи може технологія бездротової зарядки служити єдиним джерелом енергії для електробусів. Дозволяючи автобусам заряджатися під час руху, ініціатива спрямована на скорочення викидів вуглецю та підвищення ефективності систем громадського транспорту. Крім того, система буде оцінена в суворих зимових умовах Тронхейма, щоб оцінити її стійкість і надійність в екстремальних погодних сценаріях.
Проєкт підтримується урядом Норвегії, орієнтовна вартість його становить до 22,4 млн норвезьких крон (приблизно $2,12 млн).
За матеріалами:
Україна електро
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