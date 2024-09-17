У Норвегії комуна домоглася закриття біткоїн-ферми й спровокувала зростання енерготарифу на 20% — Finance.ua
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У Норвегії комуна домоглася закриття біткоїн-ферми й спровокувала зростання енерготарифу на 20%

Криптовалюта
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У Норвегії комуна домоглася закриття біткоїн-ферми й спровокувала зростання енерготарифу на 20%
У Норвегії комуна домоглася закриття біткоїн-ферми й спровокувала зростання енерготарифу на 20%
У Норвегії жителі комуни Хадсель зіткнулися з різким підвищенням цін на електроенергію. Це сталося через закриття підприємства з видобутку біткоїна Stokmarknes Datasenter, проти роботи якого місцеве населення довго протестувало, пишуть місцеві ЗМІ.
За наявними даними, жителі муніципалітету були незадоволені підвищеним рівнем шуму, який продукує дата-центр. Вони протягом кількох років вимагали закрити підприємство. 9 вересня 2024 року Stokmarknes Datasenter офіційно припинив роботу.
Однак незабаром з’ясувалося, що через вихід майнінг-компанії в Хадселі значно зростуть тарифи на електрику. Йдеться про 20% підвищення ціни, що в грошовому вираженні складе від $235 до $280 на рік.
Постачальник електроенергії в особі компанії Noranett зазначив, що даца-центр щорічно споживав приблизно 80 ГВт*год. Такий обсяг еквівалентний витратам електрики 3200 домогосподарств, зазначили у фірмі. Тепер, коли оператор мереж позбувся доходу від Stokmarknes Datasenter, він змушений підвищити тарифи для населення.
«Коли такий великий індивідуальний клієнт відключається відразу, це має наслідки», — заявив представник Noranett Робін Якобсен.

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Мер Хадселя К’єлл-Берге Фрайберг висловив намір шукати нових клієнтів для оператора мереж. Він сподівається, що залучення інших проєктів дасть змогу компенсувати збитки компанії.
На ситуацію звернув увагу венчурний капіталіст Деніел Баттен. У соціальній мережі X (раніше Twitter) він опублікував пост, у якому розкритикував місцевих політиків.
У Норвегії комуна домоглася закриття біткоїн-ферми й спровокувала зростання енерготарифу на 20%
«Ще один показник того, як майнінг біткоїнів дає змогу знизити ціни на електроенергію для звичайних жителів. […] Коли політики травлять першу криптовалюту, страждають люди», — заявив підприємець.
У Норвегії скарги на шум з боку дата-центрів для видобутку криптовалюти не поодинокі. Раніше з аналогічними претензіями до майнінг-підприємства виступили жителі ще одного муніципалітету — Сортланда.
За матеріалами:
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