У Німеччині заявили про зменшення потоку біженців з України — Finance.ua
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У Німеччині заявили про зменшення потоку біженців з України

Вчора 12:21
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У Німеччині заявили про зменшення кількості біженців з Україну. Щоденно в країну прибуває близько 2 тисяч людей.
Про це повідомляє в коментарі міністр внутрішніх справ Томас де Мезьєр виданню Süddeutsche Zeitung.
«Наразі лише близько 2 тисяч біженців з України прибувають до Німеччини щодня. У середині березня це було понад 15 тисяч людей на день», — йдеться у повідомленні.
Також чиновник зазначив, що через польсько-український кордон щодня додому повертаються близько 20 тисяч біженців, частина з них приїхали з Німеччини.
«Дехто залишиться, якщо люди побачать шанс закріпитися на німецькому ринку праці з їхньою кваліфікацією», — додав Мезьєр.
Всього, за даними Міністерства внутрішніх справ, у Німеччині з 24 лютого зареєстрували 727 205 іноземців, з них 714 998 осіб — українці (98,3%). Частина з них поїхала в інші європейські країни, підрахунок ускладнюється через дію Шенгенської зони в ЄС.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

За матеріалами: РБК-Україна
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