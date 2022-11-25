У Німеччині з музею вкрали золоті монети, датовані приблизно 100 роком до нашої ери, на мільйони євро — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Німеччині з музею вкрали золоті монети, датовані приблизно 100 роком до нашої ери, на мільйони євро

Кримінал
11
Невідомі грабіжники пробралися в Кельтсько-римський музей у місті Манхінг у Баварії й викрали 483 золоті монети, вартість яких оцінюють у багато мільйонів євро.
Про це повідомили в Земельному відомстві у кримінальних справах Баварії, яке веде розслідування, пише DW 23 листопада.
Це був найцінніший експонат музею. За даними поліції, ідеться про найбільший золотий скарб кельтського походження, знайдений у XX столітті.
«Втрата кельтського скарбу — це катастрофа. Золоті монети як свідчення нашої історії незамінні», — заявив міністр із науки та мистецтва Баварії Маркус Блюме.
Монети загальною вагою майже 4 кг виявили 1999 року на розкопках Манхінгського опіду — кельтського міста-фортеці періоду Римської імперії. Їх датують приблизно 100 роком до нашої ери.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.