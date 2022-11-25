У Німеччині з музею вкрали золоті монети, датовані приблизно 100 роком до нашої ери, на мільйони євро — Finance.ua

У Німеччині з музею вкрали золоті монети, датовані приблизно 100 роком до нашої ери, на мільйони євро Сьогодні 05:35 — Кримінал

Невідомі грабіжники пробралися в Кельтсько-римський музей у місті Манхінг у Баварії й викрали 483 золоті монети, вартість яких оцінюють у багато мільйонів євро.

Про це повідомили в Земельному відомстві у кримінальних справах Баварії, яке веде розслідування, пише DW 23 листопада.

Це був найцінніший експонат музею. За даними поліції, ідеться про найбільший золотий скарб кельтського походження, знайдений у XX столітті.

«Втрата кельтського скарбу — це катастрофа. Золоті монети як свідчення нашої історії незамінні», — заявив міністр із науки та мистецтва Баварії Маркус Блюме.

Монети загальною вагою майже 4 кг виявили 1999 року на розкопках Манхінгського опіду — кельтського міста-фортеці періоду Римської імперії. Їх датують приблизно 100 роком до нашої ери.

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