У Німеччині відкидають можливість запуску "Північного потоку-2" навіть на тлі кризи — Finance.ua

У Німеччині відкидають можливість запуску "Північного потоку-2" навіть на тлі кризи
У Німеччині відкидають можливість введення в дію трубопроводу «Північний потік-2» навіть у разі складної ситуації в майбутні місяці.
Про це повідомив офіційний представник уряду ФРН, передає Reuters.
«Попереду нас чекають важкі місяці», — сказав представник, додавши,"але ясно, що ми твердо стоїмо на боці України і підтримуємо санкції, які ми узгодили разом з Європейським союзом і міжнародним співтовариством".
Він також зазначив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає, що підтримка санкцій проти росії слабшає навіть з урахуванням очікуваного зростання рахунків за електроенергію.
Нагадаємо, раніше ми писали, що колишній канлер Німеччини Герхард Шредер після поїздки в москву закликав уряд ФРН вирішити газовий дефіцит за рахунок запуску російського газопроводу «Північний потік-2».
У відповідь канцлер Німеччини заявив, що процес сертифікації та запуску російського газопроводу «Північний потік-2» зупинено, і у росії є інші можливості для поставок газу в Європу.
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