У Німеччині відкрили перший LNG-термінал — Finance.ua

У Німеччині відкрили перший LNG-термінал Сьогодні 19:29 — Енергетика

У Німеччині відкрили перший LNG-термінал

Німеччина зробила великий крок до енергетичної незалежності від росії, отримавши перший термінал для прийняття газу морем.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц під час церемонії відкриття першого в Німеччині LNG-терміналу в Вільгельмсгафені.

«Це дуже великий внесок у нашу безпеку... Це добрий день для нашої країни і добрий знак для всього світу, що німецька економіка спроможна залишатися сильною і впоратися з викликами», — заявив глава уряду.

Шольц зазначив, що російська війна несе нестерпні страждання українцям, але її наслідки відчуває весь світ, зокрема, через зростання цін на енергоносії та інфляцію. Це змушує багатьох думати про енергетичну безпеку. Німеччина, зазначив її канцлер, швидко відреагувала на ситуацію.

«Ми дуже швидко вирішили, що ми хочемо зробити все для того, щоби стати незалежними від трубопроводного газу з росії», — сказав Шольц. Він нагадав: на початку року, коли було вирішено розпочати спорудження терміналів на німецькому узбережжі, багато хто говорив, що завершити будівництво в такі короткі строки неможливо.

«Це — новий німецький темп», — зазначив Шольц, додавши, що це має стати прикладом і для інших галузей.

Глава уряду заявив, що на підході інші термінали — в Лубміні, Штаде та Брунсбюттелі. «Після цього Німеччина насправді зможе сказати: Німеччина забезпечила свою енергобезпеку та показала всім, на що вона насправді здатна», — заявив канцлер.

У суботу спеціальне судно «Höegh Esperanza» пришвартувалося Вільгельмсгафені, будівництво терміналу в якому було схвалено 27 лютого. Заводом у Вільгельмсгафені керує імпортер газу Uniper.

Плавучий термінал біля узбережжя Північного моря в Нижній Саксонії покликаний допомогти закрити дефіцит у постачанні газу Німеччині, спричинений відсутністю поставок з рф.

До кінця наступного року планується побудувати ще чотири термінали в Брунсбюттелі (Шлезвіг-Гольштейн), Штаде (Нижня Саксонія) і Лубміні (Мекленбург-Передня Померанія). За розрахунками Мінекономіки ФРН, разом вони можуть закрити третину обсягу природного газу, необхідного Німеччині.

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Укрінформ За матеріалами:

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