У Німеччині стрімко дорожчають авіаквитки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Німеччині стрімко дорожчають авіаквитки

Світ
0
У Німеччині стрімко дорожчають авіаквитки
У Німеччині стрімко дорожчають авіаквитки
Ціни на авіаквитки через аеропорти Німеччини цього літа продовжують зростати.
Причинами цього є високі державні збори, податки та обмежена кількість рейсів, повідомляє Tagesschau.
Згідно з аналізом цін Німецького аерокосмічного центру (DLR), квитки стали значно дорожчими навіть для так званих бюджетних авіакомпаній.
Читайте також
Зокрема, квитки в один бік без багажу для чотирьох основних постачальників прямих рейсів коштують у середньому від трохи менше 67 євро (Wizz Air) до 130 євро (Eurowings). Рік тому діапазон цін становив 66−110 євро.
При цьому наголошується, що авіапасажири мають підготуватися до подальшого зростання цін на квитки з німецьких аеропортів.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems