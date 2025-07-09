У Німеччині стрімко дорожчають авіаквитки — Finance.ua

У Німеччині стрімко дорожчають авіаквитки Сьогодні 07:16 — Світ

У Німеччині стрімко дорожчають авіаквитки

Ціни на авіаквитки через аеропорти Німеччини цього літа продовжують зростати.

Причинами цього є високі державні збори, податки та обмежена кількість рейсів, повідомляє Tagesschau.

Згідно з аналізом цін Німецького аерокосмічного центру (DLR), квитки стали значно дорожчими навіть для так званих бюджетних авіакомпаній.

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Зокрема, квитки в один бік без багажу для чотирьох основних постачальників прямих рейсів коштують у середньому від трохи менше 67 євро (Wizz Air) до 130 євро (Eurowings). Рік тому діапазон цін становив 66−110 євро.

При цьому наголошується, що авіапасажири мають підготуватися до подальшого зростання цін на квитки з німецьких аеропортів.

УНІАН За матеріалами:

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