У Німеччині продовжили обмеження на підвищення вартості оренди житла — Finance.ua

У Німеччині продовжили обмеження на підвищення вартості оренди житла Сьогодні 15:22 — Особисті фінанси

У Німеччині продовжили обмеження на підвищення вартості оренди житла

Обмеження плати за оренду нерухомості у найбільш затребуваних районах Німеччини діятиме ще як мінімум до кінця 2029 року. Відповідне рішення ухвалив Бундестаг.

Про це повідомляє T-Online.

Плата за оренду житлових приміщень у Німеччині перебуває під суворим контролем держави. У деяких місцях ціни лімітовані, перевищувати допустимий рівень орендодавці не мають права.

Такі особливі регіони з підвищеним попитом на житло визначає уряд. Найчастіше це великі міста.

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Закон говорить: при складанні договору оренди приміщення сума до оплати повинна бути не більше ніж на 10% вищою за середню в даному районі.

Порівняльну орендну плату можна визначити з місцевого індексу орендної плати або зіставлення цін в аналогічних об’єктах нерухомості.

Для прикладу: квартира здавалася за ціною €6,50 за квадратний метр. Місцева порівнянна орендна плата становить €7 за квадратний метр. Отже, в новому договорі оренди має стояти ціна не вище €7,70 за 1 кв. м незалежно від рівня доброустрою житла.

Виняток: Обмеження цін не поширюється на нові об’єкти, які збудовані в період з жовтня 2014 року і здаються вперше, а також на ті, в яких нещодавно було проведено масштабну модернізацію.

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