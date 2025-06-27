У Німеччині продовжили обмеження на підвищення вартості оренди житла — Finance.ua
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У Німеччині продовжили обмеження на підвищення вартості оренди житла

Особисті фінанси
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У Німеччині продовжили обмеження на підвищення вартості оренди житла
У Німеччині продовжили обмеження на підвищення вартості оренди житла
Обмеження плати за оренду нерухомості у найбільш затребуваних районах Німеччини діятиме ще як мінімум до кінця 2029 року. Відповідне рішення ухвалив Бундестаг.
Про це повідомляє T-Online.
Плата за оренду житлових приміщень у Німеччині перебуває під суворим контролем держави. У деяких місцях ціни лімітовані, перевищувати допустимий рівень орендодавці не мають права.
Такі особливі регіони з підвищеним попитом на житло визначає уряд. Найчастіше це великі міста.
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Закон говорить: при складанні договору оренди приміщення сума до оплати повинна бути не більше ніж на 10% вищою за середню в даному районі.
Порівняльну орендну плату можна визначити з місцевого індексу орендної плати або зіставлення цін в аналогічних об’єктах нерухомості.
Для прикладу: квартира здавалася за ціною €6,50 за квадратний метр. Місцева порівнянна орендна плата становить €7 за квадратний метр. Отже, в новому договорі оренди має стояти ціна не вище €7,70 за 1 кв. м незалежно від рівня доброустрою житла.
Виняток: Обмеження цін не поширюється на нові об’єкти, які збудовані в період з жовтня 2014 року і здаються вперше, а також на ті, в яких нещодавно було проведено масштабну модернізацію.
Наталія Руденко
Наталія Руденко
Перекладач-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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