У Німеччині почалися продажі бюджетного електрокара Ari 902 з великим багажником: ціна та потужність — Finance.ua

У Німеччині почалися продажі бюджетного електрокара Ari 902 з великим багажником: ціна та потужність Вчора 23:14 — Технології&Авто

У Німеччині почалися продажі бюджетного електрокара Ari 902 з великим багажником: ціна та потужність

Ari 902 — це дуже маленький електрокар. У нього поміститься 2 людини. У такого електрокара дві версії — легкова та фургон. Фургон можна використовувати у службах доставки.

Довжина Ari 902 становить 2,95 м, ширина — 1,49 мм, а висота — 1,52 м. Він важить близько 600 кг. Корисне навантаження — 190 кг. Об’єм багажного відсіку — 766 літрів.

Покупцям Ari 902 пропонують у кількох версіях, залежно від літій-іонної батареї. Є три види батарей: на 9,5, 10 та 19 кВтг. Потужність електромотора досягає 20 к.с. Запас ходу становить 110, 140 та 200 км, залежно від батареї. Максимальна швидкість — 90 км/год.

Німцям володіти таким електрокаром дуже вигідно. Чому? Справа в тому, що в Німеччині вартість зарядки батареї Ari 902 на 100 км шляху складає лише 2,80 євро.

Батарею такого електромобіля можна зарядити від побутової розетки за 3 години. Швидке заряджання батареї не передбачено. Втім, 3 години — це непогано для того, щоб зарядити батарею електромобіля.

У стандартну комплектацію входять електричні склопідйомники, антиблокувальна гальмівна система (ABS), центральний замок з дистанційним керуванням, камера заднього виду, світлодіодні ходові вогні, 14-дюймові колісні диски та інше. Як опцію покупцям пропонують кондиціонер, гідропідсилювач керма, протитуманні фари, систему допомоги водієві Mobileye (вона допомагає уникнути ДТП), скляний люк, зимові шини, запасне колесо, багажник на даху та інше.

Ціна

Ari 902 із запасом ходу на 110 км коштує від 13 990 євро. Версія із запасом ходу в 200 км коштує помітно дорожче — 15 960 євро.

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