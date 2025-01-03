У Німеччині опублікували рейтинг найгірших нових автомобілів — Finance.ua

У Німеччині опублікували рейтинг найгірших нових автомобілів Сьогодні 05:52 — Фондовий ринок

У Німеччині опублікували рейтинг найгірших нових автомобілів

У Німеччині опублікували рейтинг найгірших нових автомобілів. Антирейтинг склав загальнонімецький автоклуб ADAC. Результати дослідження опублікували на сайті організації.

Антирейтинг створили за результатами тест-драйвів. Загалом минулого року було випробувано 84 машини різних класів та цінових категорій.

Отже, найгірші автомобілі 2024 року за версією ADAC:

Dacia Duster — 4,1 бала. KGM/SsangYong Tivoli — 3. KGM/SsangYong Torres — 2,9. Kia Picanto — 2,9. Hyundai i10 — 2,9. Suzuki Swift — 2,7. Hyundai i20 — 2,7. Nissan Juke — 2,6. MG3 Hybrid — 2,6. Subaru Crosstrek — 2,5.

Нагадаємо, в Україні побратим Dacia Duster в особі Renault став бестселером 2024 року. Минулоріч українці придбали та зареєстрували 6826 нових Дастерів. На українському ринку цей кросовер пропонується із 1,6-літровим бензиновим та 1,5-літровим дизельним двигунами потужністю 115 та 110 кінських сил відповідно. Ціни на авто стартують від 711 900 грн.

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