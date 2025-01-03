У Німеччині опублікували рейтинг найгірших нових автомобілів — Finance.ua
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У Німеччині опублікували рейтинг найгірших нових автомобілів

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У Німеччині опублікували рейтинг найгірших нових автомобілів
У Німеччині опублікували рейтинг найгірших нових автомобілів
У Німеччині опублікували рейтинг найгірших нових автомобілів. Антирейтинг склав загальнонімецький автоклуб ADAC. Результати дослідження опублікували на сайті організації.
Антирейтинг створили за результатами тест-драйвів. Загалом минулого року було випробувано 84 машини різних класів та цінових категорій.
Отже, найгірші автомобілі 2024 року за версією ADAC:
  1. Dacia Duster — 4,1 бала.
  2. KGM/SsangYong Tivoli — 3.
  3. KGM/SsangYong Torres — 2,9.
  4. Kia Picanto — 2,9.
  5. Hyundai i10 — 2,9.
  6. Suzuki Swift — 2,7.
  7. Hyundai i20 — 2,7.
  8. Nissan Juke — 2,6.
  9. MG3 Hybrid — 2,6.
  10. Subaru Crosstrek — 2,5.
Нагадаємо, в Україні побратим Dacia Duster в особі Renault став бестселером 2024 року. Минулоріч українці придбали та зареєстрували 6826 нових Дастерів. На українському ринку цей кросовер пропонується із 1,6-літровим бензиновим та 1,5-літровим дизельним двигунами потужністю 115 та 110 кінських сил відповідно. Ціни на авто стартують від 711 900 грн.
За матеріалами:
mmr.ua
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