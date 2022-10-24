У Німеччині назвали умову закупівель газу з росії та запуску "Північного потоку-2" Вчора 20:15 — Енергетика

У Німеччині прем’єр-міністр землі Саксонія Міхаель Кречмер запропонував відновити постачання газу з росії та відкрити «Північний потік-2» після закінчення війни в Україні. Крім того, він також зазначив, що потрібно нарощувати закупівлі в інших постачальників блакитного палива та додав, що Україна не має відмовлятися від своїх територій.

Як пише DW , пропозицію чиновника поділяють далеко не всі політики. Кречмер сказав: «Нам потрібні довгострокові контракти на постачання ЗПГ із США, Катару та інших арабських країн», маючи на увазі скраплений природний газ, який допомагає замінити російські постачання.

«Крім того, ми повинні нарешті розвивати власний природний газ у Північному морі. І коли війна закінчиться, ми повинні знову використовувати газ з росії», — додав він. Кречмер, політик із правоцентристської партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель.

«Немає жодної причини, через яку Україна має відмовитися хоча б від одного квадратного метра своєї території», — додав він. Зазначимо, канцлер Меркель фактично призвела до повної залежності Німеччини від російського газу. З країни-агресора збудували два трубопроводи, незважаючи на війну росії спочатку проти Грузії, потім — проти України.

В результаті Німеччина перетворилася на найбільшого покупця російського газу з росії та зіткнулася зі значними проблемами у разі відмови від співпраці з рф. Важливо також додати, що скорочувати постачання сам став «Газпром». Вони відмовилися від продажу блакитного палива спочатку на спотовому ринку, потім почали порушувати довгострокові контракти.

В результаті Москва прийняла рішення перекрити поставки «Північним потоком» до Німеччини, а потім сталися вибухи і на «Північному потоці», і на «Північному потоці-2». Розслідування цих вибухів все ще продовжуються, при цьому низка експертів вважає, що за саботажем стоїть росія. Їхня мета — законно порушити довгострокові контракти та перестати продавати газ у ЄС для того, щоб посилити економічну кризу.

Раніше Орбан уже вимагав від ЄС зняти санкції з росії. Одіозний політик заявив, що такий крок нібито одразу знизив би ціни в Євросоюзі вдвічі.

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