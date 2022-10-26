У Німеччині хочуть запровадити податок на багатство, щоб допомогти відбудувати Україну — Finance.ua
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У Німеччині хочуть запровадити податок на багатство, щоб допомогти відбудувати Україну

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Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен запропонувала запровадити податок на багатство, щоб було більше коштів, які потім можна буде передати на відбудову України.
Про це повідомляє Spiegel.
«Для того, щоб фінансувати ефективну, засновану на солідарності державу, яка об’єднує суспільство в нашій країні, підтримує відновлення в Україні і водночас не закриває очі на глобальну продовольчу кризу, ми повинні, нарешті, впровадити заснований на солідарності податок на активи надбагатих», — сказала соратниця Олафа Шольца.
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Лідер парламентської фракції лівих Дітмар Барч солідарний з фрау Ескен:
«Нам потрібна загальноєвропейська участь надбагатих. Не повинно бути так, що звичайні платники податків, які і так страждають від інфляції та цін на енергоносії, повинні оплачувати рахунки за війну самотужки».
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СДПН вже давно просуває ідею впровадження податку на багатство, «зелені» теж схвалили таку ініціативу. А ось партнер соцдемів по коаліції, Вільна демократична партія, виступила проти податку на багатих. На думку лібералів, збільшення податків на роботодавців послабить економіку, а отже, і робочі місця.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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