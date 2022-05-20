У Німеччині дозволили у критичній ситуації експропріювати енергокомпанії — Finance.ua

Ухвалена поправка передбачає, що компанії, які експлуатують критичну енергетичну інфраструктуру, можуть бути у разі потреби передані під управління держави або навіть експропрійовані, якщо немає іншого способу забезпечити безпеку енергопостачання. Крім того, прийнято пропозиції щодо прискореного будівництва терміналів зрідженого природного газу (ЗПГ).
Віце-канцлер, федеральний міністр економіки та захисту клімату Роберт Хабек перед голосування заявив, що високі ціни на енергоносії та інфляція в країні викликані не неправильною політикою уряду Німеччини, а агресивною війною путіна.
Прем’єр-міністр землі Мекленбург — Передня Померанія Мануела Швезіг заявила, що багаторічне економічне співробітництво з росією було знищено агресивною війною путіна.
За її словами, країна потребує терміналів з прийому ЗПГ не лише на Північному, а й на Балтійському морі. Зокрема, під ЗПГ може надалі використовуватись розподільна станція в Любміні, призначена для роботи із замороженим на даний час газопроводом «Північний потік — 2». Крім того, можуть бути використані можливості порту в Ростоку.