У Німеччині дозволили у критичній ситуації експропріювати енергокомпанії — Finance.ua
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У Німеччині дозволили у критичній ситуації експропріювати енергокомпанії

Вчора 19:47Світ
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Бундесрат — представництво федеральних земель Німеччини — схвалив поправку до закону про енергетичну безпеку, яка передбачає можливість націоналізації енергетичних компаній у виключних ситуаціях.
Про це пише Deutsche Welle.
Ухвалена поправка передбачає, що компанії, які експлуатують критичну енергетичну інфраструктуру, можуть бути у разі потреби передані під управління держави або навіть експропрійовані, якщо немає іншого способу забезпечити безпеку енергопостачання. Крім того, прийнято пропозиції щодо прискореного будівництва терміналів зрідженого природного газу (ЗПГ).
Віце-канцлер, федеральний міністр економіки та захисту клімату Роберт Хабек перед голосування заявив, що високі ціни на енергоносії та інфляція в країні викликані не неправильною політикою уряду Німеччини, а агресивною війною путіна.
Прем’єр-міністр землі Мекленбург — Передня Померанія Мануела Швезіг заявила, що багаторічне економічне співробітництво з росією було знищено агресивною війною путіна.
За її словами, країна потребує терміналів з прийому ЗПГ не лише на Північному, а й на Балтійському морі. Зокрема, під ЗПГ може надалі використовуватись розподільна станція в Любміні, призначена для роботи із замороженим на даний час газопроводом «Північний потік — 2». Крім того, можуть бути використані можливості порту в Ростоку.
За матеріалами: Економічна Правда
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