У Нідерландах збудують тимчасовий житловий район для українських біженців — Finance.ua

У Нідерландах збудують тимчасовий житловий район для українських біженців Вчора 06:00 — Нерухомість

У нідерландському місті Влардінген збудують житловий район майже для 800 українських біженців. Планується, що район існуватиме близько трьох-п’яти років.

Про це пише NOS.

Видання повідомляє, що для 762 біженців з України буде збудовано 409 будинків.

«Є три типи будинків: одномісні, двомісні та тримісні, і вони обладнані всім необхідним», — каже спікер муніципалітету Влардінгена.

За його словами, у новому районі планується збудувати початкову школу, де працюватимуть українські вчителі, а також будівля для сімейного лікаря та стоматолога. У плані є дитячий садок та майданчики. Коли розпочнеться будівництво, наразі невідомо.

Наразі у Влардінгені перебувають 200 українських біженців, 100 із них живуть у притулках.

Станом на 2 травня понад 4 тисячі українських біженців знайшли роботу в Нідерландах.

12 травня влада Брюсселя повідомила про плани щодо розміщення українських біженців. Вони планують створити спеціальні «селища» для вимушено переміщених людей.

10 червня муніципальна влада Берна у Швейцарії продовжувала зводити контейнерне поселення для українських біженців, незважаючи на критику архітекторів.

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