У Нідерландах збудують тимчасовий житловий район для українських біженців — Finance.ua
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У Нідерландах збудують тимчасовий житловий район для українських біженців

Нерухомість
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У нідерландському місті Влардінген збудують житловий район майже для 800 українських біженців. Планується, що район існуватиме близько трьох-п’яти років.
Про це пише NOS.
Видання повідомляє, що для 762 біженців з України буде збудовано 409 будинків.
«Є три типи будинків: одномісні, двомісні та тримісні, і вони обладнані всім необхідним», — каже спікер муніципалітету Влардінгена.
За його словами, у новому районі планується збудувати початкову школу, де працюватимуть українські вчителі, а також будівля для сімейного лікаря та стоматолога. У плані є дитячий садок та майданчики. Коли розпочнеться будівництво, наразі невідомо.
Наразі у Влардінгені перебувають 200 українських біженців, 100 із них живуть у притулках.
  • Станом на 2 травня понад 4 тисячі українських біженців знайшли роботу в Нідерландах.
  • 12 травня влада Брюсселя повідомила про плани щодо розміщення українських біженців. Вони планують створити спеціальні «селища» для вимушено переміщених людей.
  • 10 червня муніципальна влада Берна у Швейцарії продовжувала зводити контейнерне поселення для українських біженців, незважаючи на критику архітекторів.
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За матеріалами:
Espreso.tv
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