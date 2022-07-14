У НБУ вважають, що валютні обмеження мають бути однаковими для всіх — Finance.ua

У НБУ вважають, що валютні обмеження мають бути однаковими для всіх Вчора 13:04 — Валюта

У НБУ вважають, що валютні обмеження мають бути однаковими для всіх

У Нацбанку у відповідь на запит Фокусу прокоментували обурення ІТ-спільноти щодо збереження в Україні фіксованого безготівкового курсу валют та уточнили, що не готові запроваджувати преференції для окремих галузей. Нагадаємо, раніше представники IT-галузі скаржилися на втрату через різницю між безготівковим та готівковим курсами близько 26% доходів. Вони зверталися до НБУ зі своїми пропозиціями та сподіваються на компроміс.

Що кажуть у Нацбанку

«Більшість угод на валютному ринку здійснюється в безготівковому сегменті. Він більш ліквідний і на ньому оперують основні гравці — банки, експортери, імпортери товарів із переліку критичного імпорту та Нацбанк. У поточних умовах експортери, і зокрема представники IT-галузі, реалізують експортну виручку через банки на безготівковому сегменті валютного ринку за курсом, який може відхилятися не більше ніж на 1% від офіційного курсу НБУ, що діє у день здійснення угоди», — пояснюють у НБУ.

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«Курсова політика НБУ дозволяє стримувати зростання цін на товари з переліку критичного імпорту, що покриває понад 90% загального імпорту та вітчизняні виробники, у тому числі — експортери, купують сировину, паливо, імпортні комплектуючі та обладнання за курсом, близьким до офіційного. Це суттєво стримує зростання їхніх виробничих витрат, а значить, і інфляцію. Контрольовані темпи інфляції дозволяють запобігти паніці та утримати стабільність банківської системи», — пояснюють свою політику в НБУ.

У Нацбанку наголошують, що представники IT-галузі також виступають споживачами в Україні, отже, рівень інфляції та стабільна робота банків мають бути важливими і для них, але вони не враховують позитивних ефектів від фіксації курсу, концентруючись виключно на різниці між офіційним та готівковим курсом.

«Різниця між курсами зросла протягом останнього місяця, що негативно позначилося на поведінкових аспектах різних економічних агентів, насамперед, з галузі IT, а також інших експортерів, які почали шукати шляхи для уникнення адміністративних обмежень, що відкладає можливість вирішення проблеми з множинністю курсів», — зазначають у НБУ.

У Нацбанку заявляють, що регулятор не має можливості робити окремий курс для представників окремих галузей або категорій бізнесу. Тому ФОП з IT-галузі обмінюватиме валюту, за тим самим курсом, як і інші, і чекатиме на послаблення валютних обмежень для всіх.

Натомість НБУ визнають, що експорт IT-послуг залишається важливим джерелом валютних надходжень. Їх обсяг за березень-квітень 2022 року залишився майже на рівні минулого року в $1,1 млрд. Більше того, у квітні експорт IT-послуг перевищив обсяги квітня попереднього року на 3,7%.

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